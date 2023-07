Črtá sa výmena leta. Hviezdny basketbalista požiadal svoj tím o odchod (NBA voľný trh 2023)

NEW YORK. Jeden z najvýznamnejších dní zámorského leta započal 1. júla. Voľný trh, tzv. Free Agency, je v zámorí letným sviatkom. Kluby podpisujú zmluvy s voľnými hráčmi a zároveň si hráčov medzi sebou vymieňajú pomocou výmen, tzv. trejdov.

Lillard údajne požiadal Trail Blazers o výmenu, krok, ktorý by ukončil jeho pôsobenie v tíme, v ktorom strávil doposiaľ celú kariéru.

Miami Heat a Brooklyn Nets sú podľa viacerých expertov vysoko na zozname tímov, za ktoré by chcel hrať. Podľa The Associated Press Lillard preferuje Miami, ktoré je úradujúcim šampiónom Východnej konferencie.

Európske hviezdy smerujú do NBA

1. júl: Dve superhviezdy európskeho basketbalu, Saša Vezenkov z Olympiacosu a Vasilije Micič z Anadolu Efes, podpísali dve trojročné zmluvy s tímami NBA.

Vezenkov odchádza do Sacramenta, ktorý mu zaplatí dohromady 20 miliónov dolárov. Micič smeruje do Oklahomy, ktorá mu zaplatí 23,5 milióna dolárov.