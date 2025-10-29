Od prepraviek na mlieko až do NBA. Z chlapca bez elektriny je vychádzajúca hviezda

BRATISLAVA. V predošlej sezóne NBA potrebovali basketbalisti Philadelphie až 15 zápasov na to, aby sa v kolónke víťazstiev dostali na číslo tri.
V aktuálnom ročníku ich majú už štyri, pričom odohrali len štyri stretnutia. Spolu so Chicagom ako jediní z tímov Východnej konferencie ešte neprehrali, pričom oproti Bulls majú na konte o jedno víťazstvo viac.
Na úspešnom vstupe do sezóny má veľký podiel aj 20-ročný talent, ktorého si organizácia 76ers vybrala z tretieho miesta tohtoročného draftu.
Valdez Edgecombe Jr., zvaný aj VJ, má priemer vyše 22 bodov na zápas, prekonal klubový rekord a v jednej zo štatistík odsunul za seba LeBrona Jamesa.
Debut prekonal očakávania
Edgecombe sa v najlepšej basketbalovej lige sveta uviedol vo veľkom štýle. Pri svojej premiére nastrieľal Bostonu Celtics úctyhodných 34 bodov.
O štyri body prekonal výkon legendy 76ers Allena Iversona a v histórii NBA mali bodovo úspešnejší debut len Wilt Chamberlain (43) a Frank Selvy (35).
Oba tieto zápisy pochádzajú ešte z 50. rokov minulého storočia.
"Úžasný prvý zápas. Bolo skvelé vidieť ho hrať s takým pokojom a sebavedomím. Navyše, má veľa priestoru na zlepšenie," pochvaľoval si tréner Nick Nurse.
VIDEO: VJ Edgecombe a jeho 34-bodový debut v NBA
Produktívny bol už v úvodnej štvrtine, v ktorej zaznamenal 14 bodov. O dva body tak predstihol míľnik LeBrona Jamesa z jeho debutového súboja.
"Úprimne, prekonalo to moje očakávania. Je skvelé, že sa moje meno spomína s LeBronom. Dúfam, že ma čaká podobne dlhá kariéra," zaprial si.
To, že nešlo o jednorazový výstrelok potvrdil Edgecombe aj v ďalších súbojoch. Smečoval, vďaka svojej atletickosti prenikal pod kôš, aj strieľal za tri body.
S Tyressem Maxeym sú najproduktívnejšou dvojicou ligy a to ešte 76ers chýba pre zranenie kolena Paul George a zdravotne je limitovaný Joel Embiid.
Naposledy zaznamenal proti Washingtonu síce "len" 14 bodov, no keď bol na palubovke, Philadelphia mala skóre +11. A hoci ešte na začiatku štvrtej štvrtiny prehrávala o 17 bodov, vyhrala 139:134 po predĺžení.
Detstvo v chudobe
Na prvý pohľad by sa zdalo, že ide o výnimočného mladíka, ktorý mal ideálne podmienky a rozvíjal svoj talent. Edgecombeov príbeh je však iný.
Vyrastal na ostrove Bimini, patriaci Bahamách. Nejde o krajinu, ktorá produkuje basketbalové talenty na počkanie. V histórii NBA nastúpilo 11 hráčov s týmto pasom, pričom štyria sú stále aktívni.
Hráči z Bahám v NBA 2025/2026
- Deandre Ayton (Los Angeles Lakers)
- VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers)
- Eric Gordon (Philadelphia 76ers)
- Buddy Hield (Golden State Warriors)
Edgecombe pochádza z chudobných pomerov. Po úspešnom drafte priznal, že jeho rodina nemala v dome elektrinu, a tak sedem rokov žil z generátora.
So slzami v očiach rozprával o tom, ako sa jeho matka musela obracať, aby svoje deti vôbec nakŕmila. "Bože, bolo to šialené," hovoril.
Napriek neľahkým podmienkam ho vždy podporovala, viedla k disciplíne a tvrdej práci, vďaka ktorej sa z ničoho dostal do ligy, o ktorej mnohí snívajú.
"Nemali sme všetko, čo sme chceli. Mali sme však všetko, čo sme potrebovali. Mama sa o nás postarala. Byť vychovávaný ňou a babičkou bolo najväčším požehnaním," uviedol v príspevku pre The Players Tribune.
Keď jeho príbeh priamo v Bimini mapovala spoločnosť Adidas, Edgecombe sa s desiatkami ľudí z ostrova preháňal po vybudovanom ihrisku. V jeho detstve o ňom mohol len snívať. Nemal ani basketbalový kôš.
"Ten sme si vyrábali z prepravky na mlieko. Jednoducho sme odrezali spodnú časť, a tak sme mali obruč, ktorú sme si zavesili. Avšak, môj ujo, ktorý tu býval, ju vždy zhodil, zatiaľ čo sme boli v škole.
Keď sme sa vrátili, obruč bola na zemi. Vadilo mu, že sme loptou narážali do steny a robili hluk. Koho to však zaujíma? Len sme sa snažili zlepšiť v basketbale," hovoril s úsmevom basketbalista Philadelphie.
Prvý tréner sa toho nedožil
Na drafte zaujal aj špeciálnym sakom, ktorý navrhol jeho brat.
Okrem nenápadného žltého a modrého pásika, ktoré symbolizovali farby Bahám, mal z vnútornej strany obrázky, ktoré definovali jeho začiatky.
Nechýbal tam jeho prvý tréner Grathen "Sugar" Robins, ktorý mu ako prvý hovoril, že raz môže hrať v NBA. Tohto momentu sa nedožil.
"Vždy vo mňa veril. Keď som uvidel na saku jeho meno... celé mi to došlo. Naozaj sme to dokázali. Viem, že je na mňa hrdý. Chcel, aby sme mali lepší život pre seba a naše rodiny," povedal mladík vo svojej spovedi.
V deviatej triede sa jeho rodina presťahovala do USA, kde na strednej škole hrával za Long Island Lutheran a získal viacero individuálnych ocenení.
V januári 2024 si Edgecombe vybral pokračovanie na univerzite Baylor, kde v 33 dueloch dosiahol v priemere 15 bodov, 5,6 doskoku a 3,2 asistencie.
VIDEO: Dokument o mieste, kde vyrastal VJ Edgecombe
Získal ocenenie pre nováčika roka Big 12, čo je jedna z najsilnejších konferencií v univerzitnom basketbale. Tréner Scott Drew ho označil za jedného z najviac zrelých hráčov, akých v programe mali.
"Niektorí ho prirovnávajú k Dwyaneovi Wadeovi či Russellovi Westbrookovi. Je rýchly, atletický a pre súperov môže byť problémom mnoho rokov," povedal.
Založil štipendijný fond
Veľa nechýbalo, aby sa Edgecombe ešte pred draftom NBA predstavil na olympijských hrách. Vo finále kvalifikačného turnaja vo Valencii však Bahamy nestačili na domáce Španielsko 78:86.
V lete tohto roka sa mu však splnil sen o profesionálnej zmluve. V drafte sa vyššie umiestnili len Cooper Flagg (Dallas) a Dylan Harper (San Antonio).
"Toto sa našim ľuďom nestáva každý deň. Dostať sa do NBA z Bimini? Neviem presnú pravdepodobnosť, ale musí to byť asi 0,000001 percenta. Hoci, ani v tomto čísle asi nie je dosť núl," povedal Bahamčan.
Po drafte zverejnila stránka NBA analýzu 20-ročného hráča. Podľa nej je platný na oboch koncoch palubovky, vyzdvihla jeho atletickú stránku, schopnosť vyrážať do protiútokov či predvádzať "cirkusové" strely.
"Na útočnej polovici sa profiluje skôr ako strelec, no má potenciál aj ako rozohrávač. Jeho maximálny potenciál bude závisieť od streľby za tri body, ktorú mal na univerzite solídnu," píše sa v rozbore draftovej trojky.
"Viem, že moja cesta bola iná, ako u všetkých ostatných. Musel som pracovať tvrdšie, keďže na Bahamách nie sú žiadne príležitosti. Žiaden tréner sa nepríde pozrieť, ako hráte a vyberie si vás.
Milujem vyhrávať a nielen skórovať, ale aj brániť. Prečo nebyť elitným defenzívnym hráčom? Nerád vidím, ako súper skóruje," dodal Edgecombe.
Vo Philadelphii sa okamžite stal miláčikom fanúšikom, no nezabúda odkiaľ pochádza. Na Bemini založil štipendijný fond pre študentov, ktorý im pomáha s financovaním školného, kníh a ďalších potrieb.
