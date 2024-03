Vyhrali desať zápasov za sebou. Konečne sú fanúšikovia na mojej strane, smeje sa tréner

BRATISLAVA, PRIEVIDZA. V Prievidzi prevláda najväčší basketbalový ošiaľ za posledné roky. Klub vyhral desať zápasov v rade, takúto sériu nemal roky. Štyri zápasy pred koncom základnej časti je na druhom mieste. V stredu večer (18:00) si ho môže na diaľku ustrážiť pred Svitom v zápase proti súčasnému vicemajstrovi z Komárna. Bolo by to najlepšie umiestnenie od roku 2015/16, keď Prievidza ovládla základnú časť s 26 výhrami v 32 zápasoch. Je to aj zásluha trénera tímu SAŠU JANKOVIČA, ktorý v rozhovore rozpráva o rozpačitom úvode sezóny, neľahkom letnom skautingu či mohutnej podpore prievidzských fanúšikov.

Pred sezónou ste v jednom rozhovore povedali, že nerád prehrávate. Počas posledného víkendu ste s tímom zaznamenali desiatu výhru v rade. Aké emócie vo vás prevládajú? Áno, veľmi nerád prehrávam. Snažím sa vždy myslieť pozitívne aj v prípade, keď niečo nejde podľa plánu a tento “mindset” sa snažím preniesť aj na našich hráčov, čo sa očividne podarilo a prajem si, aby sme v tom pokračovali aj ďalej. Najviac nás teší, keď vidíme radosť našich priaznivcov a to je tá najväčšia emócia, ktorú ako tréner môžem mať.

Bolo to o to sladšie, že jubilejná výhra v rade prišla proti rivalovi z Handlovej? Desiate víťazstvo veľmi potešilo, ale okrem toho, že to bolo u nášho rivala, ma najviac potešil spôsob výhry. Ukázali sme obrovský charakter a aj napriek tomu, že sme cez polčas prehrávali o 17 bodov, mužstvo sa zomklo a otočilo zápas. To nám určite pomôže do budúcna, ak prídu nejaké ťažké chvíle, aby sme sa nikdy nevzdávali.

Tréner Prievidze Saša Jankovič pred zápasom, v ktorom jeho tím zaznamenal desiatu ligovú výhru v rade na pôde rivala z Handlovej. (Autor: Lukáš Droppan)

Spomínam si, ako vám v prvej polovici sezóny robili problém druhé polčasy. Vaše mužstvo hralo prakticky len tridsať minút, no proti Handlovej ste mali výborný druhý polčas. Ako ste napravili lepšie závery duelov? Sezóna bola od začiatku trochu rozpačitá. Nový tréner, noví hráči, celkom mladé a neskúsené mužstvo, málo času na prípravu aj pre výmenu palubovky v hale a do toho veľa nešťastia so zraneniami.

Všetko to v jednej chvíli hralo svoju rolu v tom, prečo sa nám stávali takéto výpadky a prehrali sme dobre rozohrané stretnutia. Káder sa medzitým aj pre zdravotné problémy trochu obmenil a priniesli sme skúsenejších hráčov, ktorí v napínavej koncovke nepanikária a to nám dáva pohodu, aby sme nestresovali a viac si veríme.

V tabuľke ste sa vyšvihli na druhé miesto za Levice. Do konca základnej časti zostávajú už len štyri kolá, na Patriotov strácate tri výhry. Vládne s druhým miestom spokojnosť? Musíme byť realisti. Keby nám niekto pri všetkých problémoch, čo sme mali od začiatku sezóny, ponúkol, že štyri kolá do konca budeme na druhom mieste, tak by sme to prijali bez rozmýšľania. Takže môžeme byť spokojní, aj keď vidím ešte veľa priestoru na progres a zlepšovanie. Posledné štyri kolá budú veľmi zaujímavé a uvidíme, ako to dopadne. Naším hlavným cieľom však je, aby sme play-off začínali doma, čiže sa udržať v TOP 4 po základnej časti.

Aké náročné je pracovať s mužstvom, ktoré má takúto víťaznú formu, ako sa vám darí udržať hráčov na správnej mentálnej vlne, aby boli stále hladní po víťazstvách? Myslím si, že máme výborné družstvo z charakterovej stránky. Hráči sú dosť súťaživí, majú v sebe tú potrebnú vášeň, že spravia všetko pre víťazstvo a to mi ako trénerovi robí veľkú radosť.

Saša Jankovič. (Autor: Ladislav Szibilla/BC Prievidza)

Samozrejme, je ľudské, že niekedy možno trochu poľavia a myslia si, že niečo príde samé od seba. Potom reagujem ja, ale to našťastie nebolo potrebné veľakrát. (smiech) Pred Vianocami prišlo vážne zranenie Romea Croucha. Jeho miesto zaplátal C.J. Jackson. Ako vyzerá hľadanie náhrady počas rozbehnutej sezóny? Hľadanie náhrady počas sezóny veru nie je sen žiadneho trénera. Je tam viac faktorov. Agenti ponúkajú veľa hráčov a samozrejme, hovoria o nich len to najlepšie. Potom si vy ako tréner kladiete otázku, prečo je ten hráč voľný, ak je taký dobrý.

Či je problém v charaktere, či mal vysoké finančné požiadavky a nenašiel klub, alebo jednoducho nemá potrebnú kvalitu? Je tam viac možností, ktoré zvyčajne pripadajú do úvahy a klub má reálne iba zopár dní na to, aby našiel náhradu, lebo súťaž je v plnom prúde a pozícia rozohrávača je najdôležitejšia v dnešnom basketbale.

C.J. Jackson. (Autor: Ladislav Szibilla/BC Prievidza)