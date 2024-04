Ikona slovenského basketbalu oznámila koniec kariéry. Vek neoklamem, hovorí

PIEŠŤANY. Po zisku majstrovského titulu s Piešťanskými Čajkami v pozícii kapitánky sa rozhodla reprezentantka Slovenska a jedna z najúspešnejších basketbalistiek v ére samostatnosti Anna Jurčenková ukončiť vo veku 38 rokov hráčsku kariéru. Klub z kúpeľného mesta sa stal majstrom Slovenska tretí rok za sebou, v treťom finálovom stretnutí zvíťazil v sobotu na domácej palubovke nad Sláviou Banská Bystrica 69:56. V závere pred vypredanou Diplomat arénou ju tréner Peter Jankovič vystriedal a následne objal.

"Mne až vtedy došlo pri striedaní, že končím kariéru. Cez zápas som to nejako nechcela vnímať, nebol na to ani čas, pretože to bolo vyrovnané. Veľmi sa teším, že sme to takto zvládli. Ďakujem dievčatám, že sme takto bojovali a aj Piešťanom, pretože som sa tu výborne cítila a lepšie to ani nešlo urobiť," vyjadrila sa k tomuto symbolickému momentu Jurčenková pre TASR.

Tridsaťosemročná pivotka získala vo svojom záverečnom hráčskom roku 14. titul majsterky Slovenska, druhý s Piešťanskými Čajkami. Odolala napokon aj vábeniu vedenia klubu na pokračovanie, keďže aj vo svojom veku stále patrila k platným hráčkam na palubovke i mimo nej. "Vek neoklamem, sezóna je náročná. V Piešťanoch sú vysoké ciele, veľa ťažkých zápasov a ja už som cítila, že som fakt unavená. Už som cítila, že je proste čas. Lámali ma a ja im veľmi pekne ďakujem. Veľmi si to cením, ale ja viem, ako som sa cítila počas sezóny a ako som bola unavená. Bol to tu výborný čas. Mne sa tu veľmi dobre hralo, žilo a fakt to tu milujem. Škoda, že som sem neprišla mladšia."

Som vďačná za svoju kariéru, hovorí Jurčenková S kariérou začínala Jurčenková v BK Matice slovenskej Prešov, ale najviac času strávila v neďalekých Košiciach, kde obliekala dres Good Angels (2004 – 2012, 2015 – 2018, 2020 - 2021) a získala tam 12 majstrovských titulov (2004 – 2012, 2015 – 2018), 11-krát trofej v Slovenskom pohári (2004, 2007 - 2012, 2015, 2016, 2018, 2021) a dvakrát triumf v Európskej ženskej basketbalovej lige (EWBL) v rokoch 2017 a 2018. Nasledovali dva roky so Žabinami Brno (2012 – 2013), kde sa napokon vrátila ešte na sezónu 2021/2022 a s týmto klubom získala Český pohár (2013), tri strieborné medaily (2013, 2014, 2022) a EWBL (2022).

Rok strávila v nemeckom Wasserburgu (2014 – 2015), kde oslavovala double (titul a pohár) a v zahraničí si ešte zahrala za poľskú Arku Gdyňa a grécky Olympiakos Pireus. Okrem toho zdobí jej kariéru množstvo individuálnych ocenení. "Som vďačná za svoju kariéru. Niečo som si pocestovala, spoznala mnoho ľudí, spoluhráčok, trénerov a ľudí okolo toho. Je to úžasný a krásny šport, ktorý milujem. Som vďačná za všetko, všetky sezóny, ktoré som odohrala. Nehovorím, že som toho veľa pocestovala, ale aj to málo mi stačilo. Je to iné, treba si to vyskúšať, aklimatizovať sa a zaradiť sa. Treba si to hlavne užiť. Som vďačná za každý rok,“ zhodnotila Jurčenková svoju bohatú hráčsku kariéru. Dvojročnú piešťanskú anabázu zakončila s dvoma majstrovskými titulmi (2023, 2024), Slovenským pohárom (2023), Alpsko-jadranským pohárom (2024) a druhým miestom na Federálnom pohári (2024). Dúfa, že pri basketbale ostane Zdobil ju aj príkladný vzťah k reprezentačným farbám Slovenska, ktoré nosila od roku 2007. Za sebou má päť účastí na majstrovstvách Európy (2009, 2011, 2013, 2015, 2017). V roku 2018 síce oznamovala koniec reprezentačnej kariéry, ale napokon si ešte na seba navliekla bielo-modrý dres, aby pomohla k postupu na európsky šampionát v roku 2021. Šiestu účasť na záverečnom turnaji znemožnilo napokon zranenie. "Bolo to tiež pekné. Každé leto som vedela, že bude reprezentácia a človek sa na to tešil. Je to niečo iné reprezentovať krajinu a Slovensko. To boli krásne roky, plné zážitkov," zdôraznila Jurčenková, ktorá svoj obľúbený šport neopúšťa definitívne: "Ja dúfam, že pri basketbale zostanem. Najprv si chcem užiť tieto momenty a potom budem riešiť, čo ďalej."