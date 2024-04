Sezóna Lakers sa skončila. Pochoval ich kôš v úplnom závere stretnutia

NEW YORK. Basketbalisti Denveru a Oklahomy City si v noci na utorok zaistili postup do 2. kola play off NBA.

Obhajcovia titulu zdolali Los Angeles Lakers 108:106 a sériu vyhrali 4:1 na zápasy, Thunder uspeli na palubovke tímu New Orleans Pelicans 97:89 a súpera "zmietli" 4:0.

Triumf Denveru režíroval Jamal Murray, ktorý dal 32 bodov a premenil aj rozhodujúci dvojbodový kôš štyri sekundy pred koncom.

Kanadský rozohrávač pritom podobným spôsobom rozhodol aj druhý zápas série. Najlepším strelcom Lakers bol s 30 bodmi LeBron James.