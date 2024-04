Hejková priviedla USK Praha k rekordnému titulu. Tím povedie aj v ďalšej sezóne

"Cesta za titulom bola v podstate rovnaká ako v posledných rokoch, až na to, že sme si to tento rok skomplikovali zápletkou, keď sme tu prehrali.

Slovenská trénerka tak rozšírila svoju zbierku národných titulov na číslo 27, okrem 12 s USK Praha (2013-2024), má ešte tri československé s Ružomberkom (1991–1993), 10 slovenských s Ružomberkom (1993–2002) a dva ruské so Spartakom (2007 a 2008)

Tím bol psychicky a fyzicky vyčerpaný a preto sme tu v pondelok prehrali. To, že sme tu neuspeli, má jedno obrovské pozitívum.

Teraz sme ukázali kvalitu a koncentráciu, že sa nemôžeme s ničím zahrávať. Po Final Four Európskej ligy je to ale vždy ťažké.

Aj v nasledujúcom ročníku bude súčasťou pražského klubu.

"Kývla som na to, že zostanem. Prvoradý je záujem klubu, či chce alebo nechce. Potom som si to nejako zosumarizovala, že to, čo dnes v klube robíme, tak ma veľmi baví.

Mám šikovných, mladých spolupracovníkov, ktorí robia veľmi dobrú robotu. Jednak je to motív, ale aj obrovská pomoc," uviedla Hejková nedávno pre TASR.