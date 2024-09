Patrioti Levice uspeli proti gruzínskemu majstrovi, priblížili sa k hlavnej fáze Ligy majstrov

Michal Madzin, tréner Levíc: "Extrémne dôležitý prvý zápas, aby sme našli sebavedomie. Hrali sme tímovo, to bolo dôležité a v obrane sme ustáli súboje jedna na jedna, čo bola opäť veľká vec. Z vysokého počtu bodov bola energia do všetkých činností na ihrisku. Prvý duel je vždy dôležitý, aby bolo vôbec nejaké pokračovanie. Sme radi, že sme to zvládli, tešíme sa z toho a ideme sa pripraviť na piatok. Potrebujeme zostať na zemi, pretože ako sme to zvládli teraz, tak už o dva dni to nikoho nezaujíma. Teší nás, že sa tu opäť predstavíme a verím, že opäť budeme makať ako tím."

Alex Krajčovič, hráč Levíc: "Som rád, že to máme za sebou. Po minulom roku sme boli určite trochu nervóznejší, aby sme si napravili svoje meno. Teší ma, že sme od začiatku držali tempo a ako sme chceli s nimi hrať. Nechali sme ich prispôsobiť sa našej hre a pekne nám to vyšlo. Vedeli sme, že Kutaisi má veľmi fyzický tím a skúsených hráčov, čiže sme vedeli, že musíme na nich nejakou našou rýchlosťou a protiútokom. To sa nám aj osvedčilo, že to platí."

David Abrhám, hráč Levíc: "Po minulom roku sme vedeli, aké sú očakávania a čo sa nám tu stalo. Nechceli sme nič podceniť, myslím si, že sme sa poctivo pripravili na tento zápas a aj hlavami sme sa na to pripravili, že ideme vyhrať. Od začiatku sme si išli za víťazstvom, nič sme im nedarovali zadarmo. S tými vecami, s ktorými sme mali v príprave problém, tak teraz sme ich odstránili. Konečné skóre hádam ukázalo to, v akej forme momentálne sme. Verím, že v ďalšom zápase to bude vyzerať rovnako, ak nie lepšie."