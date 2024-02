Slováci sú motivovaní. Na papieri sú favorit, no môžeme pomýšľať na úspech, vraví Malovec

BRATISLAVA. Sme v skupine smrti a snívame, že cez ňu postúpime na európsky šampionát. Aj takýto cieľ predstavil tréner slovenskej basketbalovej reprezentácie Aramis Naglič na tréningu. Hráči sa pripravujú na štart "riadnej" kvalifikácie na Eurobasket 2025. Ich prvým súperom bude Belgicko už vo štvrtok, 22. februára. Duel sa bude hrať v zrekonštruovanej hale Pasienky, ktorá by sa mohla vypredať do posledného miesta. Na zápase by teda mohlo byť až 3 200 ľudí.

"Vždy je lepšie hrať pred plnou halou. Teším sa a radujem sa z toho, že môžeme zaplniť Pasienky slovenským basketbalom," povedal Naglič.

Tréner uviedol, že postupom do ďalšej fázy kvalifikácie sa dostali medzi basketbalovú elitu. "Je teraz na nás, aby sme sa ukázali v dobrom svetle. Ide o výbornú propagáciu slovenského basketbalu, lepšie to už nemôže byť," dodal Naglič.

V ypadli dvaja hráči Oproti pôvodnej 17-člennej širšej nominácii sa v Bratislave hlásilo 15 hráčov, z rôznych dôvodov z kádra vypadli Dávid Novák a David Abrhám.

Inak má reprezentačný kouč k dispozícii všetky opory – Šimona Krajčoviča, Vladimíra Brodzianskeho, Jakuba Mokráňa či Timoteja Malovca.

Po zranení sa hlásil Mário Ihring, po roku a pol je späť naturalizovaný Američan Andre Jones. "V prvom rade, musím povedať, že čo ma najviac teší, je pozitívna atmosféra v reprezentácii. Chlapci sem prichádzajú s úsmevom, čo je veľmi dôležité. Je tu dobrá skupina hráčov, je tu to najlepšie, čo Slovensko momentálne má," zhodnotil káder reprezentačný kormidelník. VIDEO: Aramis Naglič pred zápasom s Belgickom

Fusek: Máme veľkú šancu vyhrať Jedným z hráčov, ktorí v minulosti pôsobili v Belgicku, je Michael Fusek. Ten momentálne hrá za Spišských Rytierov a premiéru v hale Pasienky už má za sebou. "Ja som išiel s tým, že to je pre mňa ako domáca palubovka, mám tu veľmi veľa odohratých zápasov. Bola tu celá moja rodina, som rád, že sme vyhrali," povedal 224 centimetrov vysoký pivot.

Fusek predstavil aj ciele, ktoré majú do zápasu s Belgickom. "Myslím, že máme veľkú šancu vyhrať. Sú poraziteľní a pripravujeme sa na nich dobre. Myslím, že postupové šance nejaké sú," uviedol.

Najsilnejší sú podľa neho na rozohrávke a pod košom, no tieto silné stránky má podľa 28-ročného pivota aj Slovensko. "Bude to zaujímavý zápas pre divákov," dodal. Ako recept na Belgicko vidí byť agresívny od prvej minúty. "Budú hrať rýchly basketbal a nemôžeme im dávať žiadne šance na organizovanú hru," uzavrel Fusek s tým, že vidí výhodu domáceho prostredia. Malovec: Hrá sa mi dobre Ďalším hráčom, ktorý vyrastal v hale Pasienky, je aj 19-ročný Timotej Malovec. "Hala vyzerá super, vrátil som sa do prostredia, kde som basketbalovo vyrástol. Môžeme byť radi za halu, akú máme. Dúfam, že divákom prinesieme dobrý zážitok," povedal.

Malovec v tejto sezóne pôsobí v srbskom tíme Mega Basket. V Jadranskej lige naskočil do všetkých zápasov, v ktorých má priemer 5,1 bodu na zápas.

"Ja by som povedal, že som v dobrom rytme, hrá sa mi dobre a tím funguje. Dúfam, že to prenesiem aj do reprezentácie," dodal mladík. Silu Belgicka vidí v tom, že je to dobre fyzicky a atleticky disponovaný tím. Spomienky na tohto súpera nie sú pre Slovákov ideálne. V poslednom zápase z roku 2022 v kvalifikácii na MS vyhrali Belgičania 102:59. "Predtým vyhrali jednoznačne, no teraz sme v inom zložení. Možno na papieri sú stále favorit, no máme šance na to, aby sme pomýšľali na úspech," smelo povedal Malovec. VIDEO: Slovenskí basketbalisti pred zápasom s Belgickom

Rozdiel v sile a inzenzite zápasov Malovec pôsobí v Srbsku od roku 2022 a spokojnosť rozhodne neskrýval. "Hrávam celkom veľa, tím veľmi dobre funguje," doplnil. Za sebou má už aj zápas s Partizanom Belehrad v Štark aréne, ktorá má kapacitu 23-tisíc divákov. Jeho tím prehral 112:80 a Malovec mal jeden doskok a jednu asistenciu.

"Je to veľmi dobrá skúsenosť pre basketbalistu, nie každý si môže zahrať pred 23-tisícmi divákmi. Je to zážitok, ktorý si budem pamätať do konca života," konkretizoval. Malovec pre Sportnet ďalej predstavil rozdiely v srbskej a slovenskej najvyššej súťaži, v minulosti pôsobil v Interi Bratislava. "Určite je rozdiel v tom, že je iná sila a intenzita v zápasoch. Kvalita hráčov je na úplne inej úrovni. Sú tam dva tímy z Euroligy, ďalšie dva z Eurocupu. Takisto je rozdiel v tréningových podmienkach a v starostlivosti o hráčov. Nepovedal by som, že kvalita tréningov je iná, ja som vyrastal na Interi, kde pracujú výborne s mládežou, no je to krok hore," uviedol.

Mega Basket vychoval niekoľko skvelých hráčov, medzi inými aj Nikolu Jokiča z Denveru Nuggets. "Všetkých hráčov, ktorí boli draftovaní do NBA, máme vylepených na stene. Určite je to stále niečo, čo nám pripomínajú a je to cieľ pre každého basketbalistu vyrovnať sa ich úspechom," uzavrel Malovec.