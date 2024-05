Spišskí Rytieri odvrátili oslavy Levíc. Nezvládli sme to, priznal Madzin

"Naša rotácia sa zúžila, sme bez Fuseka, u ktorého vieme, že je dôležitý a rozdielový hráč. Je to najlepší hráč v lige z pohľadu doskokov a blokov. My musíme niektoré veci prispôsobiť, keďže nám teraz chýba.

"Myslím si, že očakávania boli veľké a každý z nás to tak cítil. Sú to situácie, ktoré si treba zažiť, mať s nimi skúsenosť a zvládnuť ich. My sme to nezvládli, ale séria sa neskončila. Je pred nami ešte ďalší zápas, ktorý verím, že ideme zvládnuť,“ povedal pre TASR tréner Levíc Michal Madzin.

Karta sa v priebehu pár minút otočila a Patrioti stratili pevnú pôdu pod nohami. Hostia sa dostali na koňa a ťažili z toho až do poslednej sekundy.

"Spišská Nová Ves mala výbornú tretiu štvrtinu. Dostali sme veľa bodov, naopak v útoku sme sa ťažko presadzovali. Akonáhle sa dotiahli, tak bolo ťažké nájsť zodpovednosť v útoku na riešenia, ktoré by boli pre nás efektívne,“ uviedol Madzin.

Akonáhle sa hostia dostali do priaznivého stavu, tak sa kompletne zmenil tón zápasu. Diktovali dianie na palubovke a Levičania boli prvýkrát v tejto sérii v stave, že museli reagovať. To sa im až do koncovky úplne podľa predstáv nedarilo.

"Vedeli sme, že nemáme čo stratiť. Išli sme do toho naplno a vyplatilo sa nám to. Mali sme aj kúsok šťastia, ale to patrí k športu. Myslím si, že rozhodla záverečná obrana. Dobre sme to ubránili, prebrali si to a Adaway mal ťažkú strelu za tri body.

V tom sa to rozhodlo. Som toho názoru, že výhra nás nakopne. Doma sa posnažíme zabojovať o ďalšie víťazstvo,“ zhodnotil krídelník hostí Adam Antoni.