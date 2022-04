Finále lepšie odštartovali Ružomberčanky, začali tesnou výhrou

Juraj Suja, tréner Ružomberka: „Pre mňa senzačný finálový zápas, takto to má vyzerať. Sme veľmi šťastní za prvý bod, na konci sme to zlomili v náš prospech. Treba dať kredit Piešťanom, ako išli do konca a aj za mínus 10 ukázali kopec kvality. Naplnilo sa to, že tie tímy sú po každej stránke vyrovnané. My sme radi, že máme prvé víťazstvo, ale ideme ďalej.“

Peter Jankovič, tréner Piešťan: „Ťažký zápas. Myslím si, že zo začiatku to bolo oťukávanie a potom sa Ružomberok trochu rozbehol, odišiel nám na 10 bodov. Veľmi rýchlo sme sa vrátili späť do hry. Potom sme opäť nejakými taktickými chybami a hlúpymi faulami sa dostali na 10-bodový rozdiel.

Som rád, že sme to nezabalili a baby bojovali do konca. V závere sme mali strelu na víťazstvo. Nič sa nedeje, určite takáto prehra mrzí, ale treba sa nad tým povzniesť. Je to finále, je to 1:0 a je úplne jedno, aký je rozdiel. Musíme sa pripraviť na stredu.“

Gabriela Andělová, hráčka Piešťan: „Oba tímy boli dobre pripravené. Dobre sa poznáme, všetky hráčky sa poznajú a tiež sme mali naštudované signály. Zo začiatku bola vidieť veľká nervozita, nepadali z oboch strán moc košov a obrana bola veľmi dobrá. Zápas bol celkovo nervózny. Do ďalšieho stretnutia musíme zlepšiť trestné hody. Rozhodovali drobnosti, určite musíme zrýchliť hru.“