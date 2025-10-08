NBA sa po šiestich rokoch vracia do Číny. Macau hostí prípravné zápasy

MACAU. Zámorská basketbalová NBA sa po šiestich rokoch vrátila na čínsky trh, v Makau absolvujú dve prípravné stretnutia kluby Brooklyn Nets a Phoenix Suns.
Macau je špeciálny administratívny región blízko Hongkongu.
Profiliga stratila kontakt s Čínou v roku 2019 po tom, čo generálny manažér Houston Rockets Daryl Morey vyjadril podporu prodemokratickým protestom v Hongkongu.
NBA prišla podľa komisára Adama Silvera o stovky miliónov dolárov a zápasy NBA boli stiahnuté z čínskej televízie.
Napriek tomu si basketbal v Číne udržal popularitu, pričom podľa oficiálnych štatistík ho hrá viac ako 125 miliónov ľudí.
Študent Teng Wej-ťien prezradil, že aj keď oficiálni vysielatelia NBA zakázali, on a jeho okolie si našli iné spôsoby, ako sledovať zápasy. "NBA sa musí poučiť, aby sa vyhýbala citlivým témam a sústredila sa na šport," poznamenal.
Návrat NBA do Číny prichádza v čase napätých vzťahov medzi USA a Čínou, pričom americké firmy sa snažia prilákať čínskych spotrebiteľov a zároveň čelia politickému tlaku doma. NBA sa spolieha na usmernenia amerického ministerstva zahraničných vecí a podporuje slobodu prejavu.
"Áno, stále podporujeme členov našej komunity v prejavovaní názorov," uviedol zástupca komisára Mark Tatum. Podľa odborníčky na čínsku ekonomiku a politiku Debby Chanovej sa v Číne vytvára "špirála rozhorčenia" medzi internetovými používateľmi a štátnymi médiami, čo komplikuje orientáciu v národných citlivých témach.
Autor knihy o čínskom športovom priemysle Mark Dreyer označil návrat NBA do Macau za "mäkké pristátie" a verí, že liga sa vyhne opakovaniu incidentu z roku 2019.