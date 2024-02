Banská Bystrica prelomila negatívnu sériu v tom správnom čase. Holíková: Nedá sa to opísať

RUŽOMBEROK. Basketbalistky Slávie Banská Bystrica prelomili šnúru neúspechov proti Piešťanským Čajkám v najlepšom možnom momente a konečne dosiahli na najvyšší stupienok v niektorej súťaži. Rivala z kúpeľného mesta zdolali prvýkrát od októbra 2019 a hneď z toho bola po výsledku 73:70 po predĺžení pre klub prvá víťazná trofej v sezóne 2023/2024 – Slovenský pohár.

Žirková: Dievčatá to potrebovali „Pumy“ dlho nevedeli nájsť v zápasoch recept na úradujúceho šampióna Niké Extraligy žien a podobne sa vyvíjala v Ružomberku aj repríza minuloročného finále Final Six turnaja Slovenského pohára.

„Myslím si, že ten zápas sa musel páčiť. Aj keď škoda, že slovenský basketbal je o tom, že na konci fanúšikovia vypískajú víťaza Slovenského pohára To je smutné na tomto meste, no bohužiaľ, ale je to tak. Mali sme síce nízku rotáciu, ale snažili sme sa hrať viac agresívne. Aj keď sme boli po prebratí, tak sme sa snažili nepustiť rýchlu loptu dolu. Tú ich výhodu pod košom potom nevyužili, Anka Jurčenková mala štyri fauly, takže dostali sme sa späť do tempa, dali sme nejaké koše a víťazstvo prišlo. Dievčatá to potrebovali, prišiel správny moment a teším sa, že sme využili šancu,“ uviedla po finálovom triumfe trénerka Slávie Zuzana Žirková.

Posledné zápasy nám to nejde, hovorí Jankovič Čajky si neustrážili dvojciferný náskok v druhom polčase a nebyť nevyužitých príležitostí súpera, tak už v riadnom hracom čase z toho mohla byť prehra.

Zľava Erika Holíková (Banská Bystrica) a Evita Herminjard (Piešťany). (Autor: TASR)

„Banská Bystrica má kvalitu. Stále hovorím, že to, že ešte s nami nevyhrali neznamená, že teraz s nami nikdy nevyhrajú. Tak, ako sa aj pred sezónou čakalo, že budú našim najväčším vyzývateľom, tak sa to potvrdilo. Čím ďalej to bude s nimi ťažšie, tým že im teraz dali trochu pocítiť, že môžu, tak samozrejme o to ešte náročnejšie to bude. Treba to hodiť za hlavu, život ide ďalej. Musíme zostať na zemi, začať pracovať a veriť tomu, čo sme hrali doteraz, lebo posledné zápasy nám to nejako nejde. Mám taký pocit, že po Federálnom pohári sme až veľmi padli. Trochu ma mrzí, že to dopadlo tak, ako to dopadlo,“ vyjadril sa pre TASR kormidelník Piešťan Peter Jankovič.

Veľká radosť Holíkovej Nečakanou hrdinkou finálovej konfrontácie bola 21-ročná Erika Holíková, ktorej úspešná trojka 34 sekúnd pred koncom predĺženia, sa ukázala ako víťazná.

„Konečne sa nám to podarilo, zdolali sme ich. Je to super proste, ešte keď som dala aj tú víťaznú trojku. Tento turnaj sa mi nedarilo, ale keď bolo treba, tak to tam konečne padlo. Som rada, že som mohla pomôcť tímu vyhrať Slovenský pohár. Rozhodlo to, že sme sa nevzdali. V poslednej štvrtine sme prehrávali už o 10 bodov, ale aj tak sme nedali hlavy dole a vrátili sme sa späť do zápasu. Bojovali sme až do konca o každú loptu. Dokázali sme, že je možné zdolať Čajky, len sa nemôžeme vzdávať po pár chybách a musíme bojovať celých 40 minút. Tá moja trojka, fú, to sa nedá ani opísať, bola to veľká radosť, že to tam proste padlo, vyhrávali sme a stačil už naozaj kúsok – ubrániť ich, aby to bolo tam,“ sprostredkovala svoje dojmy autorka rozhodujúcej strely.

Hráčky Banskej Bystrice a realizačný tím oslavujú s pohárovou trofejou víťazstvo. (Autor: TASR)

Každý súper je zdolateľný Športová rivalita medzi Banskou Bystricou a Piešťanmi tak dostala po tomto výsledku nový rozmer. Najväčší kandidáti na titul v Niké EXZ sa po Federálnom a Slovenskom pohári, pravdepodobne stretnú aj na Final Four Alpsko-jadranského pohára a opäť tak budú hrať o medaily.