Banskobystričanky oslavujú historický triumf. Po dráme s Čajkami ovládli Slovenský pohár

Peter Jankovič, tréner Piešťan: "V prvom rade, obrovská gratulácia Banskej Bystrici. Myslím si, že si to viac zaslúžili, pretože určite chceli viac ako my. Možno zo začiatku to tak nevyzeralo, mali sme dobrý vstup a držali sme si nejaký bodový odstup aj v druhom polčase. V poslednej štvrtine sme sa nejako zasekli a už bol problém, prestali sme veriť, že by sme to mohli dotiahnuť do víťazného konca. Predĺženie bolo hop alebo trop, ako som povedal na začiatku, chceli viac ako my. To bol asi hlavný dôvod, prečo sa zápas skončil tak, ako skončil."

Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: "Som veľmi šťastná, že sme sa nevzdali, aj keď sme zase prehrávali o 10 bodov a mali sme zlý začiatok do tretej štvrtiny. Myslím si, že v danom momente to bolo pre nás dôležité, že sme sa vrátili späť. Každá jedna hráčka, ktorá bola na palubovke, odviedla maximum a ono to konečne vyšlo."

Natália Martišková, hráčka Banskej Bystrice: "Som šťastná a to jedine dokáže vystihnúť moje momentálne pocity. Vyhrali sme dôležitý zápas, konečne sa nám to podarilo. Samozrejme, rozhodovali obrovské detaily, každý doskok, útok, ale zvládli sme to a dotiahli do úspešného konca. Momentálne je to iba radosť a šťastie."