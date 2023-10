Český olympionik zaskočil na maratóne časomeračov. Strhla ho atmosféra, bežal ďalej

Nasťa tlačila Mateja do cieľa

Matej Tóth dobiehal do cieľa s typickým úsmevom. Pred štartom si trúfal pri svojom prvom maratóne zabehnúť čas na úrovni 3:15, napokon ho len necelé tri minúty delili od pokorenia hranice troch minút.

„Okolo tridsiatky som chytil skvelú energiu, išlo sa výborne, hoci sa mi to potom trošku v závere vypomstilo. Je to určite nad plán. Ale dnes to určite nebolo o čase, ale o tom, aby som sa dobre cítil, aby som si užil atmosféru a to sa podarilo.

Priznám sa, že som sa tešil na nejaké hluché miesta, a tých nebolo na trati veľa, aby mi trochu padli tepy. Ale ľudia boli všade a bola to úplná eufória,“ opisoval svoje prvé pocity zo zabehnutého času a trate a naznačil, že by jeho maratónska kariéra mohla mať ďalšie pokračovanie.