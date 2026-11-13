Tvrdý trest pre francúzsku atlétku. Porušila pravidlá a dostala 22-mesačný dištanc

Francúzska atlétka Auriana Lazraqová-Khlassová dostala 22-mesačný dištanc od Jednotky pre integritu atletiky (AIU) za nedodržanie antidopingových pravidiel.
Dvadsaťsedemročnú viacbojárku obvinili z troch porušení povinnosti nahlásenia miesta pobytu v období od februára do novembra 2025.
AIU uviedla, že trest pre reprezentantku Francúzska vstúpil do platnosti 26. marca 2026.
Držiteľka striebra z majstrovstiev Európy 2024 nespochybnila prvé dve porušenia, keďže neaktualizovala informácie o svojom pobyte v aplikácii, ktorá umožňuje antidopingovým orgánom sledovať športovcov.
Dištanc Lazraqovej-Khlassovej by mal vypršať v januári 2028. Informovala agentúra AFP.