    Tvrdý trest pre francúzsku atlétku. Porušila pravidlá a dostala 22-mesačný dištanc

    Francúzska atlétka Auriana Lazraqová-Khlassová
    Francúzska atlétka Auriana Lazraqová-Khlassová (Autor: SITA/AP)
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    TASR|13. nov 2026 o 13:43
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    Trest platí od konca marca tohto roka.

    Francúzska atlétka Auriana Lazraqová-Khlassová dostala 22-mesačný dištanc od Jednotky pre integritu atletiky (AIU) za nedodržanie antidopingových pravidiel.

    Dvadsaťsedemročnú viacbojárku obvinili z troch porušení povinnosti nahlásenia miesta pobytu v období od februára do novembra 2025.

    AIU uviedla, že trest pre reprezentantku Francúzska vstúpil do platnosti 26. marca 2026.

    Držiteľka striebra z majstrovstiev Európy 2024 nespochybnila prvé dve porušenia, keďže neaktualizovala informácie o svojom pobyte v aplikácii, ktorá umožňuje antidopingovým orgánom sledovať športovcov.

    Dištanc Lazraqovej-Khlassovej by mal vypršať v januári 2028. Informovala agentúra AFP.

    Atletika

    Atletika

      Francúzska atlétka Auriana Lazraqová-Khlassová
      Francúzska atlétka Auriana Lazraqová-Khlassová
      Tvrdý trest pre francúzsku atlétku. Porušila pravidlá a dostala 22-mesačný dištanc
      dnes 13:43
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