Forster mala dvojnásobnú radosť, míting P-T-S predčil očakávania

"Je neuveriteľné pokoriť takýto starý rekord. Glesková bola naozaj dobrá atlétka. Je to pre mňa pocta pokoriť jej rekord, fakt sa veľmi teším," prezradila mladá, iba 21-ročná šprintérka pochádzajúca z Hronca.

Forster sa venuje aj prekážkarskej stovke, na ktorej dosiahla druhý slovenský rekord, keď si ho sama vyrovnala časom 12,82 s.

"Po zabehnutej stovke som bola plná eufórie, nebola som dostatočne koncentrovaná, no som spokojná aj s prekážkarskou stovkou. Dokázala som sa napokon na štarte dostať do svojej pohody a zvládla som to.

Nebolo to stopercentné, pretože mi prebiehali rôzne myšlienky, ale vyrovnala som osobný a zároveň aj národný rekord, z čoho mám tiež radosť," dodala.