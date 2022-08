Zapletalová skončila pri návrate po roku posledná. Najhorší beh kariéry, hovorí

BRATISLAVA. Slovenská osemstovkárka Gabriela Gajanová si na Gyulaiovom memoriáli v maďarskom Székesfehérvári zlepšila sezónne maximum a dosiahla tiež najlepší slovenský výkon roka.

Dvadsaťdvaročná reprezentantka skončila na podujatí so zlatým štatútom Svetovej atletiky na piatom mieste v behu na 800 m s časom 2:01,63 min. Bol to jej piaty najlepší výkon na "osemstovke" v kariére a získala zaň do svetového rebríčka 1223 bodov.



Na mítingu v Maďarsku sa nedarilo slovenským prekážkarkám, Daniela Ledecká obsadila v behu na 400 m prek. siedmu a Emma Zapletalová ôsmu pozíciu.