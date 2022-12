Sterling by sa rád pripojil späť k tímu, má však jasnú podmienku

BRATISLAVA. Anglický futbalový reprezentant Raheem Sterling by sa ešte mohol predstaviť na svetovom šampionáte v Katare pod podmienkou, že bezpečnosť jeho rodiny bude zaistená na 100 percent.

Očakáva sa, že hráč Manchestru City by sa mohol do dejiska majstrovstiev sveta vrátiť pred štvrťfinálovým duelom proti Francúzom. Referuje o tom web denníka Marca s odvolaním sa na britský The Sun.

Sterling sa pred duelom proti Senegalu (3:0) vrátil domov do Veľkej Británie, lebo do jeho domu sa vlámali ozbrojení lupiči a ohrozovali jeho manželku s tromi deťmi. Lupiči si údajne odniesli cennosti v hodnote 350-tisíc eur.