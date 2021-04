Meszároš: Výmena trénerov bol veľký šok. Vedeli sme, že ďalšia už nepríde

V NHL odohral takmer 700 zápasov a posledné dve sezóny odohral v slovenskej Extralige. V aktuálnom ročníku skončil so Slovanom Bratislava na konečnom štvrtom mieste. „Chceli sme titul. Bohužiaľ, stali sa viaceré okolnosti a play off nám nevyšlo,“ priznal 35-ročný obranca ANDREJ MESZÁROŠ. Pred rokom vám ukončila sezónu pandémia koronavírusu, teraz ste so Slovanom vypadli v semifinále play off. Čo bolí, či mrzí viac? Oboje. Minulú sezónu to ukončila pandémia, keď sme boli v tabuľke na treťom mieste a verili sme si aj v play off. Mali sme kvalitný tím rovnako ako teraz, keď sme vypadli už v semifinále. Určite sme mali na viac.

So Zvolenom ste prehrali v sérii 1:4 na zápasy. V čom vidíte hlavné príčiny, že ste nepostúpili do finále? Bol Zvolen lepší? Treba priznať, že Zvolenčania boli hokejovejší a lepší. Za celú sériu sme v riadnom hracom čase nedali viac ako dva góly. S takou efektivitou môžeme len ťažko uspieť. Zvolen mal dobrú taktiku, hrali dobre a zaslúžene postúpili.

Tréner Slovana Róbert Döme reagoval podráždene na otázku RTVS o tom, že Slovan mal v sezónu najvyššie ambície. Nebol cieľom získať titul? Všade, kde som hrával, sme mali vysoké ambície. Slovan je veľký klub, v ktorom sú stále najvyššie očakávania. Hráči sme išli do toho, že chceme získať titul. Bohužiaľ, stali sa viaceré okolnosti a play off nám nevyšlo. Už s tým teraz nič neurobíme. Vo štvrťfinále s Nitrou to bola mastenica, so Zvolenom to bolo pokojnejšie. Môže za to aj fakt, že viacerí zvolenskí hráči ešte pred rokom hrávali za Slovan? Každý tím hrá úplne inak. Vedeli sme, že Nitrania to budú rezať, museli sme sa na to pripraviť. Zvolen je naopak hokejovejší, hrajú radi s pukom. Nitra hrala tvrdšie, snažili sme sa eliminovať ich najlepšiu päťku. Zvolen má však tri kvalitné formácie, ktoré si to vedeli hodiť a dali góly, ktoré nám chýbali. Mali sme výbornú presilovku, kvalitné oslabenia, ale v hre piatich proti piatim sme im nestačili.

Po skončení štvrtého zápasu so Zvolenom boli na ľade rôzne šarvátky. Niektorí ľudia to odsudzujú, iní hovoria, že to patrí k hokeju. Aký je váš názor? Nebudem to ani komentovať. Stalo sa to a tým to pre mňa končí. Play off je plné emócií. Videli sme to v zápasoch s Nitrou i so Zvolenom. Tiež to bolo aj v sérii Popradu s Michalovcami. Nie je to plné emócií len z našej strany, ale zo všetkých klubov. V čom je play off v slovenskej ligy iné v porovnaní s play off v NHL? Hokej je úplne odlišný. Vnímam, že aj na Slovensku sa to mení, viac sa dbá na detaily a hrá sa viac do tela. V NHL je to ešte raz také. V NHL sa hrajú štyri kolá na štyri víťazné zápasy, na Slovensku len tri kolá. Na Slovensku sa hrajú dva zápasy za dva dni, v NHL sa hrá každý druhý deň, čím sú tímy saj trochu viac odpočinuté a tempo je vyššie.

Andrej Meszároš by rád pokračoval v Slovane aj ďalšiu sezónu. (Autor: TASR)

V polovici januára v Slovane skončil tréner Roman Stantien, ktorého nahradila dvojica Róbert Döme a Marián Bažány. Ako na túto zmenu reagovala kabína? Bol to pre každého veľký šok. V hokeji prichádzajú výmeny trénerov i hráčov. Museli sme to brať profesionálne. Vedenia urobilo takýto ťah a museli sme to rešpektovať. Z pohľadu hráča je to iné, zmení sa taktika či nastavenie, ale opakujem, treba to brať profesionálne. Špekulovalo sa, že noví a mladí tréneri nemajú najmä u skúsenejších hráčov dostatočnú podporu. Nemohlo to mať vplyv na konečný výsledok? Neviem, kto to špekuloval. Tréneri mali hráčsku podporu. Vedeli sme, keď sa v sezóne udiala výmena trénera, ďalšia už nepríde a s týmito trénermi budeme až do konca sezóny. Sadli sme si s hráčmi i trénermi, nastavili sme si pravidlá. Neviem, od koho tieto špekulácie vychádzali, ale keď niekto také povedal, je na veľkom omyle.

Pred sezónou prišli do klubu noví majitelia. Cítil ste, že sa zlepšilo fungovanie klubu? V Slovane sa zmenili pomery. Najmä výplaty chodili načas. Som v klube piatu sezónu a je to prvý rok, čo nám peniaze chodili načas. Aj zabezpečenie materiálnych vecí fungovalo, všetci k tomu pristúpili profesionálne. Nič iné ako chválu by som na nové vedenie nepovedal. Zaujímali sa o hokej, vedia, čo chcú robiť do budúcnosti. Majú víziu. Za mňa super. Aké je to psychicky, keď peniaze meškajú a keď ich zrazu dostávate načas? Za posledné roky, keď nám to meškalo, to nebolo jednoduché. Áno, museli sme sa sústrediť na zápasy, ale každý hráč to má niekde vzadu v hlave, prečo to ešte neprišlo. Možno tým aj výkony boli ovplyvnené. Teraz je to príjemnejšie, najmä pre mladších chlapcov, ktorí si nemuseli požičiavať peniaze od iných. A všetci sme sa mohli sústrediť len na hokej.

V rozhovore pred troma rokmi ste tvrdili, že návrat Slovan z KHL do slovenskej ligy bude krok späť. Ako to hodnotíte po dvoch sezónach v Extralige? Zo Slovenska som odchádzal ako mladík Trenčína. Odvtedy sa úroveň zvýšila. Prichádzajú sem cudzinci, ktorí dodávajú kvalitu. Sú tu aj perspektívni mladí hráči, hra je rýchlejšia. Je to mix všetkého. Zápasy boli vyrovnané, je vidieť, že každý môže vyhrať s každým. Stále si myslím, že v Bratislave chýba KHL. Ľudia to žrali. Ideálne, keby mal Slovan dva tímy – jeden v KHL, druhý v Extralige. Je to však otázka peňazí, rozpočtu a je to extrémne náročné. Možno sa toho v budúcnosti dočkáme. Človek nikdy nevie.

Aktuálna sezóna bola špecifická aj tým, že sa zápasy hrali bez divákov. Ako ste si na to zvykli? Nikdy som si na to nezvykol. Chýbali mi naši fanúšikovia, je to šiesty hráč na ľade. Ale chýbala mi atmosféra aj na iných štadiónoch. Človeka to vyburcuje, aj keď tam nepadajú vždy len pekné slová. Má to však svoje čaro, svoju atmosféru. Najmä v play off. Radšej by som si vypočul nadávky a bučanie v Nitre či Zvolene, ako hrať pred prázdnymi tribúnami. Bohužiaľ, žijeme v takej dobe a sme vôbec radi, že aspoň takto sme mohli hrať. V Slovane vám skončila zmluva. Chceli by ste v klube pokračovať? Rád by som ostal. Nezáleží to len na mne, uvidíme, či bude mať aj Slovan záujem. V klube je výborné zázemie, skvelá partia chlapcov, kustódov. Už som tu päť rokov, je mi tu veľmi dobre a rád by som ešte nejaký rok potiahol. Budúcu sezónu Slovan oslavuje storočnicu. Jediným cieľom bude získať titul. Aké je hrať pod takýmto imperatívom? Už som si niečo odohral, takže pre mňa je to samozrejmosť. Tlak si nepripúšťam, hoci si uvedomujem, že v takomto špičkovom klube je to normálne. Keď prídu mladší hráči, musia sa s tým vysporiadať. Viem, že pre niektorých to nie je jednoduché. Ak sa však chcú posunúť v hokeji ďalej, tlaky budú vždy. Čím skôr sa s tým vysporiadajú, tým to budú mať lepšie. Slovan má jasne najväčší rozpočet v slovenskej Extralige. Niektorí ľudia hovoria, že titul by mal byť pomaly ich povinnosťou. Súhlasíte? Pozrite sa na Tampu Bay pred dvoma rokmi. Vyhrali suverénne základnú časť NHL, mali excelentný tím a vypadli v prvom kole play off. Na titul sú vždy obrovské nároky. Môžete mať výbornú sezónu, ale play off je o niečom inom. Potrebujete aj trochu šťastia, mať zdravých hráčov, ktorí sú navyše vo forme. Je veľa okolností, ktoré musia klapnúť. Žiadny klub to tak nikdy nebude mať, že vyhrať titul bude samozrejmosťou.

V NHL ste hrávali za Ottawu, Tampu Bay, Philadelphiu, Boston či Buffalo. Sú to kluby, ktoré aj v súčasnosti sledujete pozornejšie? Samozrejme. Najviac zrejme sledujem Philadelphiu, kde som hrával takmer štyri sezóny. Tiež pozerám aj tímy, kde hrávajú slovenskí hokejisti. Najčastejšie si pozriem zostrih zápasu, ale niekedy zvládnem aj celý zápas. Čo hovoríte na to, že Zdeno Chára v 44 rokoch stále hráva v najlepšej hokejovej lige na svete? Klobúk dole, nič iné sa k tomu nedá povedať. Je úžasné, že hrá na tejto úrovni. Nie je tam len do počtu, hrá veľa a dokáže byť stále rozdielovým hráčom. Zdeno je stroj, mašina, bodaj by hral ešte aj budúcu sezónu. Veľmi mu to prajem. Nech hrá, kým bude zdravý. Aj on to tak berie. Navyše tento ročník má s Washingtonom veľkú šancu vyhrať Stanleyho pohár.