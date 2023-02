Super Bowl rozhodol kontroverzný moment, tretí titul získali Chiefs

Super Bowl LVII

Osem sekúnd pred koncom premenil field goal presným kopom do stredu bránky a Philadelphii už nezostal čas na to, aby sa reálne pokúsila o vyrovnanie.

Priebeh zápasu Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs

I. štvrtina:

Tradičný hod mincou pred zápasom vyhrali Kansas City Chiefs, no hráči sa rozhodli, že v držaní lopty budú začínať až druhý polčas.

Prvý útok tak patril Eagles a tí nepotrebovali ani päť minút na to, aby sa dostali do vedenia. Kennethovi Gainwellovi ešte chýbali centimetre, ale z nasledujúcej akcie poslal Philadelphiu do vedenia jej quarterback Jalen Hurts.