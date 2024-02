Naštvaná hviezda, rekordy a veľká dráma. Super Bowl opäť rozhodlo až predĺženie

LAS VEGAS. Kansas City Chiefs napodobnili New England Patriots z rokov 2004 a 2005 a druhýkrát po sebe sa stali víťazmi Super Bowlu.

Running back Christian McCaffrey stratil loptu, daroval ju súperovi, ale Patrick Mahomes to nevyužil a veľmi rýchlo ho obrana 49ers poslala späť na lavičku.

Napokon v úvodnej časti hry zostalo skóre nezmenené. Naposledy bol v Super Bowle po 15 minútach stav 0:0 v roku 2019, keď v defenzívne ladenom súboji zdolali New England Patriots hráčov Los Angeles Rams 13:3.

Celkovo v prvej štvrtine jednoznačne dominovali obrany a Mahomes ani Brock Purdy nedokázali dostať svoj tím ani len do vzdialenosti, odkiaľ by sa kickeri mohli pokúsiť o úspešný field goal za tri body.

Diváci na Allegiant Stadium sa dočkali prvého touchdownu až 26. minúte. Hráči 49ers predviedli tzv. double-pass, Jauan Jennings prihral loptu McCaffreymu a ten dobehol do end zóny. Moody následne zvýšil náskok na 10:0.

Aj to sa prejavilo na frustrácii jedného z lídrov ofenzívy Travisa Kelceho. Ten bol naštvaný a strčil do hlavného trénera Andyho Reida . Celkovo Kelce zachytil v prvom polčase jedinú prihrávku pre jediný yard.

Následne strhol pozornosť na seba americký spevák Usher, ktorý bol hviezdou polčasovej šou . Osemnásobný držiteľ ceny Grammy vystupoval spoločne so speváčkou Aliciou Keys a ďalšími umelcami

Aj Kansas City Chiefs sa v závere prvého polčasu dostali na výsledkovú tabuľu, hoci tri body neboli to, čo si jeho fanúšikovia priali. Obrana 49ers zabrala a dovolila Harrisonovi Butkerovi skorigovať skóre iba na 3:10.

Mahomes hneď v úvode druhého polčasu poslal loptu do rúk Ji'Ayira Browna, ale San Francisco dobrú pozíciu na ihrisku nedokázalo zužitkovať.

VIDEO: Marquez Valdes-Scantling poslal Chiefs do vedenia

Mahomesovi stačila jediná akcia na to, aby našiel osamoteného Marqueza Valdesa-Scantlinga, ktorý prvýkrát dostal Kansas do vedenia - 13:10.

IV. štvrtina:

Na konci tretej a na začiatku štvrtej štvrtiny sa prebral aj útok 49ers. Zvládol tretie downy a dokonca aj jeden štvrtý, keď tréner Shanahan poriadne riskoval.

San Francisco mohlo bez problémov vyrovnať field goalom, no namiesto Moodyho zostal na ihrisku Purdy a krátkym pasom na Georgea Kittla zvládol štvrtý down. Bol to nesmierne dôležitý moment.

Napokon sa útočný drive hostí skončil touchdownom, keď sa do end zóny predral Jennings, ktorý v prvom polčase prihral na touchdown McCaffreymu. Extra bod však 49ers nezískali, a tak skóre zostalo 16:13 v ich prospech.

VIDEO: Jauan Jennings a jeho touchdown v Super Bowle 58