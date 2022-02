ONLINE: Cincinnati Bengals - Los Angeles Rams (Super Bowl LVI)

Historie Super Bowlu Super Bowl se hraje od sezóny 1966, kdy se slavná NFL a konkurenční AFL dohodly na každoročním zápasu mezi vítězi obou soutěží. Po sloučení obou lig v sezóně 1970 jde o finálový zápas ligy. Historicky prvním vítězem Super Bowlu se stali Green Bay Packers. Super Bowl se neoznačuje rokem nebo sezónou, ve kterém se hraje, ale římským číslem, které označuje, kolikátý Super Bowl to je. V roce 1967 se odehrál Super Bowl I, letos to je Super Bowl LVI. Pouze v únoru 2016, při padesátém výročí, byla tato tradice porušena, čímž Super Bowl 50 dostal mnohem větší exkluzivitu a stal se výjimečným. Stadion na kterém se Super Bowl bude hrát, je vybírán několik let dopředu. Není podmínkou, aby se přímo na něm hrála NFL, ale musí být v oblasti mediálního trhu některého ligového týmu. Prvních 54 ročníků se nestalo, aby se do Super Bowlu probojoval klub, pro který by to byl zápas na domácím hřišti. Až loni to dokázala Tampa Bay Buccaneers a letos Los Angeles Rams. Stadion pro Super Bowl musí splňovat několik podmínek. Musí mít kapacitu alespoň 70 000 diváků a zázemí odpovídajcí významu a náročnosti utkání. Pokud stojí v místě, kde je průměrná únorová teplota nižší než 10 stupňů Celsia, musí mít minimálně zatahovací střechu. Další podmínky se týkají také velikosti a dostupnosti parkovacích ploch a ubytování. Současným trendem NFL je přidělovat Super Bowl na stadiony nové, případně po zásadní rekonstrukci. Nejčastějšími účastníky historie jsou New England Patriots, do finále se probojovali 11x. S odstupem za nimi jsou Pittsburgh Steelers, Dallas Cowboys a Denver Broncos s 8 účastmi. Nejčastějšími vítězi jsou Pittsburgh Steelers a New England Patriots se 6 triumfy, Dallas Cowboys a San Francisco 49ers pak tento zápas ovládli 5x. Pouze 4 týmy si dosud nikdy Super Bowl nezahrály – Cleveland Browns, Detroit Lions, Jacksonville Jaguars a Houston Texans. Nejvyšší vítězství přinesl Super Bowl XXIV (rok 1990), ve kterém San Francisco 49ers deklasovali Denver Broncos 55:10. 55 je také nejvyšší počet bodů jednoho týmu ve finále. Naopak nejnižší počet bodů, 13, stačil k vítězství New Englandu Patriots nad Los Angeles Rams v Super Bowlu LIII. Výsledek 13:3 znamenal také vůbec nejmenší finálový počet bodů v součtu obou týmů. 51 let trvalo, než se odehrál Super Bowl, který dospěl až do prodloužení. Prvním a dosud jediným takovým zápasem bylo finále sezóny 2016 mezi New Englandem Patriots a Atlantou Falcons, ve kterém Patriots v průběhu třetí čtvrtiny prohrávali 3:28, ale v prodloužení otočili skóre na konečných 34:28. V Super Bowlu LI tak byli zároveň fanoušci svědky největšího comebacku v historii finále. Sedmi klubům v historii se podařilo vyhrát Super Bowl ve dvou letech za sebou. Jde o Green Bay Packers (I a II), Miami Dolphins (VII a VIII), Pittsburgh Steelers dokonce 2x (IX a X, podruhé XIII a XIV), San Francisco 49ers (XXIII a XXIV), Dallas Cowboys (XXVII a XXVIII), Denver Broncos (XXXII a XXXIII) a New England Patriots (XXXVIII a XXXIX). San Francisco 49ers to dokonce dokázalo s různými trenéry. Nikomu se nepodařilo vyhrát 3 roky v řadě a pouze 3 týmy k tomu měly vůbec příležitost, když hrály Super Bowl 3x za sebou. Miami Dolphins v zápasech číslo VI, VII a VIII zvládlo vyhrát jen 2x, Buffalo Bills při dokonce 4 účastech ve finále za sebou (XXV – XXVIII) nezvítězilo ani jednou a třetím do party je New England Patriots, který v utkáních číslo LI, LII a LIII nezvládl prostřední z nich. Nejvyšší návštěvu zažil Super Bowl XIV (1980), vítězství Pittsburghu Steelers nad Los Angeles Rams na stadionu Rose Bowl v Pasadeně (aglomerace Los Angeles) vidělo 103 985 diváků. Naopak tu nejnižší zařídila loňská koronavirová opatření, na Raymond James Stadium v Tampě mohlo být přítomno pouze 24 835 diváků.

