Šéf českého hokeja si vie predstaviť spoločné MS, rád spomína na Demitru

OSTRAVA. Mať majstrovstvá sveta v Bratislave a Brne by bolo nádherné a určite by nehrozili poloprázdne štadióny. Informácie o MS v hokeji 2024 (prehľad) Pre TASR to uviedol prezident Českého zväzu ľadového hokeja (ČSLH) Alois Hadamczik, ktorý v nedeľu zavítal do dejiska ostravskej B-skupiny MS, aby si naživo pozrel aj zápas Slovenska s Lotyšskom.

Už v sobotu 18. mája, v 10. deň šampionátu, prekonala návštevnosť hranicu 500-tisíc fanúšikov. Organizátori neskrývajú nadšenie z tohto míľniku, ktorý naznačuje, že pri zachovaní trendu vysokej návštevnosti vytvorí tento turnaj nový rekord v histórii MS.

Vysoký počet divákov je však iba jeden z aspektov, ktoré vplývajú na pocit prezidenta ČSLH z organizácie šampionátu. "Prvoradý cieľ je, aby sme sa organizácie MS zhostili tak, aby na to celý svet spomínal ako na výborne zorganizované. Hokej je u nás fenomén, ale rovnako tak aj na Slovensku. Slovenskí fanúšikovia v Ostrave kričia, že sú tu doma a ja to môžem potvrdiť. Naozaj sú tu ako doma. Takisto sme boli doma aj my v Bratislave, keď som viedol český národný tím v roku 2011," uviedol Hadamczik pre TASR.

Je to výborné V doterajšom priebehu šampionátu sledoval najmä český tím, ktorý v sobotu zvíťazil nad Veľkou Britániou 4:1 a pred utorňajším duelom s Kanadou sa usadil na prvom mieste A-skupiny.

Pred sebou mal dva dni voľno, ktoré Hadamczik využil na návštevu Ostravy. S doterajšími výsledkami českého tímu bol spokojný, no uvedomoval si, že kľúčová fáza šampionátu ešte len príde. "Okrem jedného zápasu je to výborné. Stále však musíme mať na pamäti, že sú to iba čiastočné kroky a to hlavné ešte len príde. Keď však nemáte začiatok, tak nemáte čomu veriť. Na prípravnom turnaji v Brne pred MS sme nehrali dobre. Tréneri však dali dokopy tím, ktorý začal fungovať. Som spokojný aj s tým, že zápasy českého tímu sú vypredané, diváci sa bavia, skáču a povzbudzujú."

Slováci hrajú veľmi dobre Na diaľku sledoval aj výsledky slovenského tímu, ku ktorému má tiež blízko. "Môžem povedať, že Slováci robia dobrú prácu. Prezentujú sa dobrým pohybom, v kádri je veľa nadštandardných hráčov. V Česku sa môžeme pochváliť, že Slovákom naša liga vychovala polovicu reprezentačného tímu. Na druhej strane, títo hráči sú ozdobou českej ligy. Slováci hrajú veľmi dobre a je otázka, kam sa na MS posunú. Môže sa stať, že na seba narazíme vo štvrťfinále, necháme to na osud," poznamenal Hadamczik, ktorý mal počas trénerskej kariéry blízko k mnohým slovenským hráčom: "Výborne som sa poznal s Ľubom Sekerášom, Vladom Vlkom, Braňom Jánošom, Jožom Daňom, ale aj s nebohým Paľom Demitrom. To bol skvelý človek, nech mu je zem ľahká. Spomínam na neho v dobrom, mám s ním fotku. Keď mal 18 rokov, tak som ho lákal do Vítkovíc, to už asi nikto nevie. Potom však šiel do NHL a tam spravil kariéru," poznamenal Hadamczik.

Chcem zmeniť výchovu mládeže V pozícii prezidenta českého zväzu pôsobí druhý rok a do českého hokeja by rád priniesol aj niektoré prvky zo slovenského. "Páči sa mi, že Slovákom sa podarilo vychovať veľké talenty ako Šimon Nemec a Juraj Slafkovský. To u nás v nedávnych rokoch nebolo. Aj preto som šiel kandidovať na prezidenta ČSLH, keďže chcem zmeniť výchovu mládeže. Veľa vecí sa mi totiž nepáčilo. Je pred nami veľa práce. Mnohí nás kritizujú, no človek to musí ustáť. Spravili sme krásnu Sieň slávy českého hokeja, pracujeme aj na ďalších veciach. Mám už svoj vek, no stále milujem hokej a nechýba mi ani energia. Hlavne som si však všetko prežil od nuly. Začal som trénovať nižšiu súťaž v Třinci a ten tím som potom dostal do finále extraligy, takže viem o čom hovorím a môže mi hocikto hovoriť o metódach v iných krajinách. Keď tam mám byť, tak musí po mne niečo zostať, inak tam nebudem," poznamenal Hadamzik.

Spoločné MS by boli nádherné Čoskoro sa v dejisku prebiehajúcich MS rozhodne o tom, kto bude organizátor šampionátu v roku 2028. Jediným kandidátom bolo Francúzsko, keďže Kazachstan stiahol kandidatúru. Fanúšikovia na Slovensku aj v Česku veria, že by sa šampionát mohol čoskoro vrátiť do týchto krajín.

V prípade Česka by však už nemuselo ísť o overenú dvojicu Praha - Ostrava, ale v hre by mohli byť aj Brno či Pardubice, v ktorých vyrastú nové haly. "V prvom rade treba povedať, že v Pardubiciach ešte žiadna nová hala nestojí. Je to iba v rovine diskusií. V Brne sa už stavia a je to veľké mesto s veľkými hokejovými fanúšikmi. Preto si myslím, že v budúcnosti by to malo byť v Brne. Ak by som to mal hodnotiť podľa toho, kto sa k nám ako správa, tak musím vyzdvihnúť Ostravu. Žiaľ, pražská radnica nám povedala, že hokej mestu nič neprináša. Ak by sme mali kandidatúru zopakovať a ja by som bol pri tom, tak nebudem za každú cenu presadzovať, aby boli MS v Prahe. Ľudia na mňa môžu byť nahnevaní, no ja bojujem za fanúšikov a na radnici si zvolili vedenie, ktoré ma veľmi sklamalo. Ale nepredbiehajme situáciu. MS do Prahy patria, pretože je to naše hlavné mesto a má najväčší štadión. Na radnici ma však veľmi ranili a to, čo mi pán Antonín Klecanda (poradca Prahy pre oblasť školstva a športu) povedal, neviem stráviť dodnes. Vtedy si človek povie, že jedného dňa tam oni nebudú, ale hokej tu vždy bude. A patrí do Prahy," konštatoval Hadamczik, ktorý si vie predstaviť aj kombináciu Bratislava - Brno.