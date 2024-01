Zabojuje dvadsiatka o medailu? Vlhovú čakajú obľúbené disciplíny (TV tipy)

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa prebojovali do vyraďovacej fázy na MS v hokeji do 20 rokov 2024. Vo štvrťfinále čaká zverencov Ivana Feneša výber Fínska.

Svetový pohár žien v zjazdovom lyžovaní žien sa presúva do slovinskej Kranjskej Gory. Pretekárky spolu s našou Petrou Vlhovou absolvujú vo obrovský slalom a slalom.

Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle sa predstavia na ME vo vodnom póle. Tento týždeň majú na programe zápasy v základnej skupine proti Slovinsku a Holandsku.