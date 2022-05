Pán tréner Lašák mu poradil. Sýkora má na pamiatku puk aj hodinky

HELSINKI. Keď sa objavil v slovenskom drese v prípravných zápasoch pred majstrovstvami sveta, nebolo to až také prekvapenie.

Ale nominácia na turnaj do Fínska ho zaskočila.

Celá rodina a kamaráti mi gratulovali. Veľmi si to vážim, každú jednu esemesku. Mám ich veľmi rád. Je to veľká vec, že som tu a zbieram skúsenosti," vravel útočník v rozhovore pre Sportnet.

"Úprimne, vôbec som to nečakal. Povedali mi, že nastúpim na jeden prípravný zápas. Ten sa mi vydaril a možno aj na základe neho sa tréneri rozhodli.

Najmladší strelec

Sýkora v tejto sezóne reprezentoval Slovensko na MS hráčov do 20 aj do 18 rokov a vo veľkom štýle vletel aj do seniorského hokeja.

Udomácnil sa v prvom téme HK Nitra, s ktorým získal striebornú medailu v Tipos extralige a dostal sa aj na majstrovstvá sveta do Fínska.