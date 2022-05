9 súperiek odmietlo zápas s Monikou, prezrádza pred PML Tomáš Tadlánek

Už 11. júna nás čaká tretí turnaj PML s podnázvom The First Champion. Tento turnaj sa uskutoční v ZONER Bobyhall v Brne s kapacitou takmer 1500 ľudí.

Takže sme vďační, že sa s nami spojil a pomáha nám s týmto turnajom, aj keď je momentálne v Thajsku s Jirkom Prochádzkom.

Štartovka je už hotová a lístky sa už teraz neskutočne dobre predávajú, čo sme až sami prekvapení a za čo sme nesmierne vďační!

Štartová listina je naozaj nabitá. Predstavte nám najväčšie hviezdy turnaja.

Diváci sa môžu tešiť na absolútnu špičku domácej postojárskej scény ako Monika Chochlíková, Denis Farkaš, Ondra Malina alebo titulový súboj o historicky prvého šampióna organizácie PML Bartek vs Mané!

Taktiež uvidíme mnoho česko-slovenských derby ako Borák vs Nguyen, CIrhák vs Juříček, Malina vs Blažek, Bulínová vs Vrbová a mnoho ďalších súbojov.

Táto štartovka je za mňa tá najlepšia z našich turnajov a doslova tam nemáme nezaujímavý zápas.