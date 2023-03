Molnárová rozšírila svoju medailovú zbierku, stala sa vicemajsterkou Európy

BUKUREŠŤ. Slovenská zápasníčka Zsuzsanna Molnárová získala na majstrovstvách Európy do 23 rokov v Bukurešti striebornú medailu v hmotnostnej kategórii do 68 kg.

Vo štvrtkovom finále prehrala s Turkyňou Nesrin Basovou 0:4.

Dvadsaťdvaročná slovenská reprezentantka dosiahla v mladom veku ďalší cenný úspech. V zbierke už má zlato z ME 2018 kadetov v Skopje, striebro z juniorských ME 2021 v Dortmunde a bronz z juniorských MS 2021 v Ufe i vlaňajších ME do 23 rokov v Plovdive.