Dráma sa nekonala. Gutová-Behramiová a Odermatt šli profesorsky. Dnes to bola výzva, zhodli sa

Priebežné poradia v sezóne 2023/2024 „Superobrovský slalom je postavený viac do roviny. Je rýchly a na trati je menej technických pasáži. Brány sú viac otvorené, aby pretekári nabrali rýchlosť,“ komentovala v štúdiu RTVS Veronika Zuzulová. Záverečné preteky super-G však nepriniesli žiadnu drámu a malé glóbusy obhájili švajčiarski lyžiari Lara Gutová-Behramiová a Marco Odermatt.

Prekvapivo dobrá trať Ako prvé sa na trať vybrali ženy. Teoretickú šancu na zisk malého glóbusu mali Cornelia Hütterová a Federica Brignoneová.

„Je to ťažšie ako na začiatku sezóny, ale som pripravená. Som nastavená na to, aby som šla dobrú jazdu. Dúfam, že to bude tak, ako si predstavujem. Ideme na rovnakej trati ako muži. Zdá sa, že brány sú ďalej. Bude to rýchle. Deň pred pretekmi pršalo, tak sneh bude mokrý,“ uviedla pre FIS Hütterová. „Je naozaj veľmi teplo. Po včerajšom daždi je však trať veľmi dobrá. Som naozaj prekvapená. Dúfam, že super-G bude rýchle. Kopec je jednoduchý, takže nebude jednoduché ísť rýchlo. Na malý glóbus nemyslím, chcem si preteky užiť. Celá sezóna bola úžasná. Čokoľvek sa dnes stane, tak to neovplyvní. Zabojujem o pódium. Bude zábava sledovať ďalší súboj,“ povedala pre FIS Brignoneová.

Profesorská jazda Najlepšiu východiskovú pozíciu na zisk malého glóbusu však mala Lara Gutová-Behramiová. Švajčiarke stačilo na zisk trofeje umiestnenie do ôsmeho miesta. Čerstvá držiteľka veľkého krištáľového glóbusu si svoju jazdu postrážila a skončila siedma. „Vyzerá, že si to dnes nenechá vziať. Má krásny zjazdový postoj a krásne rozsahy. Myslím, že nejde úplne na hranu, aby nevypadla. Tam, kde nebola trať náročná, tak do toho zatlačila. Inak to bola profesorská jazda,“ komentoval pre ČT Sport lyžiarsky expert Borek Zakouřil.

Jej najväčšia konkurentka Hütterová obsadila piate miesto. „Šla si po dobrom výsledku, ale zavliekla sa za jednu z brán. Myslím, že ak by sa to nestalo, tak aj tak by jej to na víťazstvo nestačilo. Zaváňalo to však pádom. Chýbalo málo,“ reagoval na chybu Rakúšanky český expert. Brignoneová štartovala so štartovým číslom pätnásť a s rozbitou traťou sa popasovala veľmi dobre. Talianka obsadila druhé miesto a v hodnotení disciplíny poskočila na rovnakú pozíciu. Na Gutovú-Behramiovú jej chýbalo tridsať bodov.

Šla ako mačka Preteky najlepšie vyšli českej reprezentantke Ester Ledeckej, ktorá v závere sezóny potvrdila skvelú formu. Čoskoro dvadsaťdeväťročná lyžiarka na triumf vo Svetovom pohári čakala dlhých 755 dní. Vlaňajšiu sezónu vynechala pre zranenie. „Spodná polovica trate jej krásne sadla, krásne držala stopu. Ester predviedla jazdu s citom, šla jemne ako mačka. K víťazstvu možno prispel aj fakt, že Gutová-Behramiová nešla naplno,“ reagoval Zakouřil. „Dnešná trať jej veľmi vyhovovala. Pretekárky šli v zjazdovom postoji od štartu až do cieľa. Neboli tam zložité situácie. Ester sa vrátila späť po zranení. Je tam, kde bola predtým,“ chválila Zuzulová.

Chcela byť vyššie Gutová-Behramiová sa v cieli tešila zo zisku ďalšieho malého glóbusu, k obrovskému slalomu pridala aj super-G. Švajčiarka hodnotenie superobrovského slalomu vyhrala už päťkrát v kariére.

„Som veľmi šťastná a hrdá na celú sezónu. Super-G naozaj milujem. Ďalší glóbus je neuveriteľný. Dnes to však bola veľká výzva, pretože toto neboli podmienky, v ktorých som rýchla. Bolo veľmi teplo.

Zašla som si však potrebné body. Chcela som byť na tom trochu lepšie, ale nemôžem sa sťažovať. Som rada, že som to zvládla a dúfam, že to zopakujem aj zajtra. Veľká vďaka organizátorom za to, že boli schopní pripraviť konkurencieschopnú trať. Chcelo to veľa úsilia. Som hrdá na celý tím, pretože bez ich podpory by to nebolo možné,“ reagovala celková víťazka pre FIS. Švajčiarka má na dosah aj malý glóbus za zjazd. V hodnotení disciplíny má Gutová-Behramiová náskok 68 bodov na Stephanie Venierovú a 72 bodov na Corneliu Hütterovú.

Jarné podmienky Muži súťažili na rovnakej zjazdovke. „Videli sme pri posledných pretekárkach, že trať sa rozbíjala. Je mäkšia. Muži sú viac silovejší lyžiari, budú to mať náročnejšie. Ak by super-G bolo viac technickejšie, tak by sme možno videli zápletku. Marco Odermatt je však skúsený športovec a nenechá si vziať malý glóbus,“ uviedla Zuzulová. „Podmienky sú trochu mäkšie, ale organizátori dobre presolili trať. Teším sa na výbornú atmosféru. Pódium je pre mňa veľká výzva,“ reagoval pre Eurosport tretí muž disciplíny Raphael Haaser. Náskok Odermatta v super-G na druhého Vincenta Krichmayera bol 81 bodov a tak mu stačilo lepšie ako štrnáste miesto. „Naplno sa sústredím na dnešné preteky pred domácim publikom. Chcem podať čo najlepší výkon. Podobne, ako to to bolo pred divákmi v Kitzbüheli. Tieto preteky ma namotivovali na zvyšok sezóny,“ uviedol tridsaťdvaročný Rakúšan pre FIS.

Dominancia Švajčiarska Už pred jazdou Odermatta bolo jasné, že Švajčiar získa malý glóbus. Jeho najväčší vyzývateľ nezvládol jarné podmienky a skončil na šiestom mieste. Držiteľ veľkého glóbusu síce nezvíťazil, ale tešil sa z cennej trofeje. Obsadil piatu priečku. Preteky ovládli iní švajčiarski reprezentanti. Vyhral Stefan Rogentin pred krajanmi Loicom Meillardom a Arnaudom Boissetom.

Marco Odermatt s malým glóbusom za super-G. (Autor: TASR/AP)

„Som veľmi nadšený z úspechov mojich kolegov, pretože dnes to nebolo jednoduché. Stefan vyhral prvé preteky v kariére. Museli sme nájsť čo najrýchlejší spôsob, ako ísť, ale takisto sme museli o trati aj premýšľať. V teplom počasí sa nesúťaží dobre, ale trať bola dobrá. Veľmi si vážim túto trofej, pretože sa mi ju podarilo obhájiť. V závere to však bol boj,“ uviedol celkový víťaz pre FIS.