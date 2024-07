Vlhovú opustil dôležitý člen tímu. Veľká rana, bola som nešťastná. Je ako rodina, priznala

Štyridsaťročný špecialista sa v uplynulých týždňoch venoval svojej zverenkyni priamo v Liptovskom Mikuláši a osobne pracoval s lyžiarkou na jej skorom návrate do súťažného kolotoča.

Nonnati a Vlhová si počas prvých dní okamžite našli spoločnú reč.

„Je absolútne prirodzená a sama sebou. Myslím si, že pri takýchto špičkových športovcoch to nie je úplne bežné, o to viac sa z toho teším.

Zároveň je to plus v súvislosti s našou spoluprácou, keďže zostáva nohami na zemi a dokáže sa veľmi dobre správať k ľuďom okolo seba. Zároveň vidí veci presne také, aké sú, nič si zbytočne nedomýšľa. Je to naozaj skvelý človek,“ priznal.

Od futbalu k lyžovaniu

Nonnato pracoval predovšetkým vo futbalovom prostredí. V rokoch 2011 až 2018 bol šéf kondičnej a fyzickej zložky v rámci prípravy juniorských tímov v AC Padova.