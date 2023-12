Čo sa stalo? pýtali sa experti. Vlhová sa na trati trápila: Nevedela som urobiť ani oblúk

„Svah v Lienzi je nevyspytateľný. Stále sa niečo deje od štartu až do cieľa. Trať sa točí, je tam veľa vĺn. Pretekárky čakajú náročné podmienky. Je tu zlé svetlo, celá časť je v lese a pri prechode z tieňa je zlá viditeľnosť. Najviac to cítiť v druhom kole,“ povedala bývalá lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová pre RTVS.

„Bude to trošku motokros. V dolnej časti to bude rock and roll,“ doplnil Vlhovej asistent trénera Matej Gemza.

„Vôbec som sa necítila dobre. Od začiatku som to nebola ja, vôbec som netlačila do žiadneho oblúku. Nemohla som lyžovať, ako som chcela a neviem, čo mám očakávať od druhého kola. Prerušenie na začiatku ma nezaskočilo. Nebola som nervózna, ale rozmýšľala som nad tým, aká je trať. Myslela som na Martu, ktorá už stála v búdke,“ prezradila Brignoneová pre RTVS.

„Bola to dlhá pauza, ale stalo sa to dosť skoro pred mojim štartom. Potrebovala som sa znovu koncentrovať. Určite to bolo komplikovanejšie pre Martu a Federicu. Vyrovnala som sa s tým, ale nie je to jednoduchá pozícia,“ komentovala Shiffrinová pre RTVS.

Najlepšia jazda

Američanka predviedla plynulú jazdu. Bola aktívna v oblúkoch a lepšie zvládala ich časovanie. Spravila iba minimum chýb. Od začiatku navyšovala svoj náskok. Bola jediná pretekárka v štartovom poli, ktorá bola spokojná so svojou jazdou.

„Lyžuje naozaj uvoľnene. Na trati pôsobila šťastne a pohodlne. Profil jej vôbec nerobil problémy. Mala trošku problémy s nerovnosťami, ale nič čo by ju ovplynilo,“ dodala bývalá britská lyžiarka Emma Carricková-Andersonová pre Eurosport.

Shiffrinová zvládla nástrahy trate bravúrne. „Išla s rutinou, strednú pasáž veľmi inteligentne," vravela bývalá slalomárka Nicole Hospová pre ORF.