Vlhová: Keď je na mňa vyvíjaný najväčší tlak, Mauro mi dáva najväčší pokoj

„Boli preteky, ktoré nám nevyšli podľa predstáv, ale náš cieľ bol získať malý glóbus za slalom, čo sme splnili. V tíme všetci pre to urobili maximum, takže sme spokojní, ako to vyzerá v strede sezóny. Ešte však máme pred sebou druhú časť,“ naznačila Vlhová.

Tri týždne pred olympiádou v Pekingu mala PETRA VLHOVÁ svoj posledný mediálny výstup. Od tohto momentu sa uzatvorí do svojej bubliny, aby splnila ciele, ktoré si v sezóne vytýčila.

„Bol to iný pocit, pretože som prišla po technických disciplínach a na dlhých lyžiach som nestála veľmi dlho. Prvé dni boli oťukávacie, snažila som sa čo najrýchlejšie adaptovať. Tréningy boli pre mňa náročnejšie, ale dobre to dopadlo. Preteky v Zauchensee splnili účel,“ vraví 26-ročná Liptáčka.

O úsmeve a radosti z lyžovania

„Tak, ako sa cítim vo vnútri, vyzerám aj navonok. Neviem to skryť. Vidia to aj všetci navôkol. Ľudia mi hovoria, že sa veľa smejem, som šťastnejšia, pokojnejšia. Momentálne ma lyžovanie baví, užívam si to. Mám z neho radosť, ktorú som minulú sezónu a roky predtým trochu strácala“ priznala Vlhová.

Čo sa zmenilo?