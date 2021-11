Vlhová zdolala v Levi Shiffrinovú. Odvtedy už spolu nikdy netrénovali

„Keby som si mala vybrať na dovolenku, sem určite nepôjdem. Išla som sem trénovať, tak mi to nevadí. Na normálny život je to náročné. Onedlho už odtiaľto idem preč a teším sa, že uvidím slnko trochu vyššie,“ dodala.

Slnečné lúče v Laponsku sú zriedkavé. Ak svieti slnko, tak len od desiatej do tretej, aj to len veľmi nízko. Väčšinu času bola hmla a tma.

„Trochu sme sa trápili, podklad nebol tvrdý. Bolo mäkko. To, že som si vyskúšala kopec pred pretekmi beriem ako výhodu,“ prezradila Vlhová.

„Bolo to príjemné, po dlhšom čase pozerať preteky z druhej strany,“ doplnila.

„Ako to vyzeralo časovo? Nebola som pomalá,“ usmiala sa Vlhová.

„Cítim sa veľmi dobre. Pomohlo mi, že sme tu už skoro tri týždne. Lyžujem dobre a ide len o to, aby som to preniesla aj do pretekov,“ dodala.

V piatok si trochu ťukne do brán

Zdá sa, že mrazivé podmienky za polárnym kruhom jej vyhovujú. V posledných šiestich štartoch v Levi skončila päťkrát na pódiu, z čoho tri razy zvíťazila.

Vlani vyhrala v oboch slalomoch.

„Nechcem hovoriť, že tie víťazstvá boli pre niečo. Dala som vtedy do toho maximum. Aj preto sme sa rozhodli čerpať z minuloročných skúseností a ostať tu dlhšie,“ tvrdí Vlhová.