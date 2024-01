V rozprávkovej dedinke vyhrala Vlhová trikrát, chválila ju aj Shiffrinová

Pred dvoma rokmi museli podujatie presunúť do neďalekého Schladmingu pre situáciu so šírením nákazy Covid-19.

„Je to úžasné, naozaj som si to veľmi užila. Ešte stále mám v sebe obrovské emócie. Celú sezónu sme na tom dlho pracovali. Nedarilo sa mi, ako som chcela.

„Verím, že sa to znovu potvrdí. Štatistiky hovoria, že sa mi darí pod umelým osvetlením, no všetko záleží od toho, ako sa budem cítiť a aký deň budem mať,“ narážala na fakt, že posledné nočné slalomové preteky v Courcheveli vyhrala.

„Sú tam iné svetlá, iné tiene a aj na to sa musí lyžiar pripraviť. Je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú výkon v takýchto pretekoch. Petra sa na to vie dobre pripraviť, no uvidíme, ako to dopadne tentoraz,“ dodal asistent trénera Matej Gemza.

Zjazdovka vo Flachau nie je pre ženy extrémne náročná.

„Je tam veľa terénnych nerovností a zmien rytmu. Petra má však dobrú techniku, na strmej časti vie dobre zájsť a previezť si rýchlosť do roviny. Dokáže si postrážiť nerovnosti a prejsť ich čisto,“ uviedol vlani Gemza.