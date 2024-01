Vlhová na tlak nemyslí. Teší sa na Jasnú a tiež na špecifický slalom

"Dnes sa už cítim dobre. Včera to bolo horšie, preto som zrušila tréning, no nebolo to nič vážne," uviedla Vlhová, ktorá sa snažila navnímať kopec v Jasnej.

"Verím, že sa to znovu potvrdí. Štatistiky hovoria, že sa mi darí pod umelým osvetlením, no všetko záleží od toho, ako sa budem cítiť a aký deň budem mať. Stále máme do Flachau ešte niekoľko dní.

Do Flachau pôjde tradične v pozícii jednej z najväčších favoritiek. Do tejto pozície ju posúva aj skutočnosť, že v rakúskom stredisku už trikrát triumfovala (2019, 2020, 2023), takže sa zdá, že jej Flachau vyhovuje.

"Sú špeciálne v tom, že už na štarte vidím do cieľa a niekedy aj obrazovku. Je to niečo iné, ale zároveň aj pekné. Musím sa tam viac koncentrovať, je tam veľmi počuť fanúšikov," poznamenala Vlhová.

Vlhová bude s tímom trénovať v Jasnej do nedele, potom už zamieri do dejiska siedmych pretekov slalomu SP. Nielen vo Flachau, ale aj v ďalších dejiskách pretekov sa Vlhová teší veľkej podpore slovenských fanúšikov:

"Sú tam iné svetlá, iné tiene a aj na to sa musí lyžiar pripraviť. Je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú výkon v takýchto pretekoch. Petra sa na to vie dobre pripraviť, no uvidíme, ako to dopadne tentoraz."

Vlhová patrí k najväčším favoritkám SP, nedávny triumf v Kranjskej Gore bol pre ňu tretí v sezóne a naďalej stíha priebežnú líderku Shiffrinovú.

"Či už je to Jasná, Flachau alebo čokoľvek iné, tak do toho idem naplno. Samozrejme, že Jasná bude trochu špeciálna, ale mám dosť skúseností na to, aby som to zvládla. Všetko je o mentálnom nastavení.

Treba si to užívať a zbytočne nemyslieť na stres a tlak. Ja si sama na seba vyvíjam najväčší tlak, stále chcem víťaziť. To, že to chcú iní ľudia odo mňa, si až tak nepripúšťam. Je to šport a stať sa môže čokoľvek.

Robíme všetko pre to, aby to vyšlo, no uvidíme, ako to dopadne," uviedla Vlhová smerom k očakávaniam domáceho publika v Jasnej.