Vlhová má formu na to, aby uchmatla prvé víťazstvo na Shiffrinovej domácej pôde

„Je to moje najobľúbenejšie podujatie Svetového pohára,“ nechala sa počuť Shiffrinová.

BRATISLAVA. Americké stredisko až do vlaňajška nepoznalo v slalome inú víťazku ako Mikaelu Shiffrinovú . Päť štartov premenila na päť víťazstiev.

Pre obe to bolo prvé víťazstvo v kariére. Ani jednu z obhajkýň však nezachytil úvod sezóny v dobrej forme. Švédka v Levi dokonca nepostúpila do druhého kola, Švajčiarka bola najlepšie ôsma.

Preteky sledovalo 37 000 divákov.

„Je úžasné mať v hľadisku celú rodinu a priateľov. Preteky v Killingtone sú výnimočné. Myslím si, že diváci v Amerike sú hlučnejší ako v Európe. Počuť ich po celej dĺžke trati,“ uviedla minulý rok americká lyžiarka Paula Moltzanová.

„Tento dav je výnimočný. Najmä v slalome počujem povzbudzovanie už na štarte. Dodáva mi to energiu, ktorá ma ženie do cieľa rýchlejšie. Ide o moje rodné mesto a veľa ľudí mi tu fandí. Ak však príde niekto, kto je rýchlejší, fanúšikovia to ocenia. Hľadajú totiž úžasnú show. Aj toto robí podujatie výnimočné,“ povedala vlani Shiffrinová pre noviny Vermontbiz.

Pomalší rozbeh

Shiffrinová sa narodila vo Vaile (štát Colorado, pozn.), ale pre otcovu prácu sa v detstve musela viackrát sťahovať.

Raz do New Hampshiru, inokedy do Colorada, až napokon skončila v lyžiarskej akadémii Burke. Vo Vermonte, kde sa nachádza aj Killington.