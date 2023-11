Výpadok sa v nej zaryl hlbšie ako obvykle. Ukázala som najlepšie lyžovanie, tvrdí Vlhová

Náskok na druhú Dürrovú bol obrovský (1,41 s). Vlhová dosiahla najdominantnejšie víťazstvo v kariére. Náskok viac ako sekundu mala v slalome iba raz – v Záhrebe 2020, kde druhá Shiffrinová stratila 1,31 sekundy.

Aj v nedeľu smerovala za druhým triumfom v Levi, ale dostala nešťastného špicara a vypadla. Prvé víťazstvo v sezóne zaznamenala Mikaela Shiffrinová. Američanka si pripísala triumf s číslom 89 a v stredisku za polárnym kruhom vyhrala už siedmykrát.

Najlepšie lyžovanie Rodáčka z Liptovského Mikuláša v stredisku po pretekoch ostala a absolvovala niekoľko kvalitných tréningov. Potvrdila, že v nej pretrvávajú najmä pozitívne pocity, a to aj napriek nezdaru v druhom kole druhého slalomu sezóny. „Hodnotím to ako veľmi dobré. Predviedla som v podstate excelentné štyri jazdy. Som šťastná, že som v pretekoch ukázala to, čo predvádzam na tréningoch. Samozrejme, vypadnutie mrzí a stále aj bolí. Je jedno z tých horších v kariére, ale už sa s tým nedá nič robiť,“ povedala Petra Vlhová v rozhovore pre Sport Management Company (SMC).

Petra Vlhová oslavuje so sobíkom triumf v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien vo fínskom Levi. (Autor: TASR/AP)

Špicar patrí medzi najbežnejšie zaváhania na svahu, obzvlášť v slalome. „Áno, je to vec, ktorá sa stáva. Ja s tým v podstate aj vždy počítam, viem, že to môže prísť, ale predsa len, keď sa to stane, je ťažké sa s tým vyrovnať. Navyše v momente, keď všetci videli, že som išla jasne za víťazstvom. Tým pádom som išla úplne naplno. Chcela som druhý deň dokázať, že to v sobotu rozhodne nebola náhoda. Bohužiaľ, nevyšlo to. Napriek tomu som šťastná a hrdá, že som ukázala azda najlepšie lyžovanie, aké tu kedy v mojom podaní bolo…“

Výpadok sa zaryl hlbšie Z olympijskej šampiónky vyžarovalo počas celého víkendu nielen obrovské odhodlanie, ale aj absolútna koncentrácia v kombinácii s veľkým pokojom. „Verím si, a to je základ. Na trati sa cítim veľmi dobre. Všetko mám premyslené dopredu, presne viem, čo ma čaká v každej bránke, respektíve v prechode do strminy a podobne. Predpokladám, že práve z toho vyplýva ten pokoj. Súvisí to však aj s inými vecami. Mám pokoj aj v osobnom živote, rovnako v tíme. Veľmi dobre si rozumiem s Maurom. Sme ako jeden celok, a to potom dávam do každej jazdy. Momentálne som na lyžiach šťastná, užívam si to a verím, že je to aj vidieť,“ pokračovala.

Nevydarenú nedeľňajšiu druhú jazdu sa snaží hodiť za hlavu. „Vždy, keď príde chyba, snažím sa na ňu zabudnúť. Rovnako aj teraz. Už sa to stalo a nezmením to. Hoci teraz je vypadnutie vo mne predsa len hlbšie než obvykle a mrzí ma viac než ostatné. Chce to len čas, aby som to vstrebala. Nie je to žiadna pohroma, je to šport. Potrebujem len zmeniť prostredie, začať robiť aj niečo iné, chvíľu neriešiť lyžovanie a ono to prejde.“ Lepšia forma ako pred Pekingom Tréner Mauro Pini pred sezónou uviedol, že súčasnú Vlhovú vníma ako Vlhovú spred dvoch rokov, počas olympijskej sezóny 2021/22. Ako to vníma ona po prvých slalomových pretekoch v sezóne?

„Myslím si, že som na tom ešte lepšie ako pred dvoma rokmi. Mám za sebou veľmi ťažkú sezónu, ktorá mi ukázala veľmi veľa vecí. Som vyspelejšia, mám omnoho viac skúseností. A najmä mám pokoj v duši. Neriešim veci, ktoré som riešila predtým. Už pred dvoma rokmi som mala naozaj veľké sebavedomie a teraz si myslím, že je ešte o level vyššie. Z toho pramení, že si verím v každom oblúku a v každej jazde. Samozrejme, nechcem to zakríknuť, pretože v našom športe sa môže stať čokoľvek, ale momentálne sa cítim naozaj veľmi dobre. Verím, že to takto bude pokračovať a pôjdeme naďalej v takýchto koľajach,“ dodala. VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v 2. kole slalomu v Levi (sobota)

Uznanie od rivalky Kvality slovenskej reprezentantky uznala i Shiffrinová. „Petra si zaslúžila víťazstvo, šla neuveriteľne, ale mala smolu. Bolo úžasné sledovať ako jazdí. Aj spodnú pasáž by išla veľmi dobre. Bude veľmi náročné s ňou v tejto sezóne zvádzať súboje,“ povedala Američanka po pretekoch pre FIS. „Pre mňa to znamená, že má obrovský rešpekt. Či už by to bola ona, alebo by tam stál niekto iný, ak je ten človek empatický, nebolo by vhodné sa až tak tešiť. V prvom rade všetci videli, že prvý aj druhý deň som dominovala.

Mikaela Shiffrinová a Petra Vlhová sa objímajú po druhom slalome žien v Levi. (Autor: TASR/AP)

Takže aj ona vnímala, že môj náskok, hoci sa mohol aj zmenšovať, by sa pravdepodobne ešte zvyšoval. Uvedomovala si tiež, že som bola počas tohto víkendu lepšia. Z môjho pohľadu to teda bolo od nej pekné gesto,“ uviedla Slovenka. „Medzi šampiónkami je skutočne veľa vzájomného rešpektu. Určite aj ona čakala, že Petra po tom, čo nadviazala na sobotňajší výkon, vyhrá s veľkým náskokom. V našom športe je však skutočne tenká čiara medzi úspechom a neúspechom. Obzvlášť v slalome sa takáto chyba môže ľahko stať. Hovoríme tu o centimetroch, ktoré rozhodujú o tom, či sa vydáte dobrým alebo zlým smerom. Petra sa tiež musí naučiť ovládať tento svoj nový, dravý štýl lyžovania. Možno potrebujeme ešte trochu čas na to, aby sme našli správny balans a stratégiu v jednotlivých pretekoch,“ uviedol Pini.

Otvoria nové dvere Tréner Pini bol z vypadnutia najprv prekvapený. „Aj keď Petra v nedeľu neprišla do cieľa, vyhodnotenie je ľahké: je to pozitívne! Môžeme byť šťastní, čoho je Petra schopná, čo ukázala v pretekoch. Teší nás to, napĺňa sebavedomím a odhodlaním.