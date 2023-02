Nad Vlhovou by som nelámal palicu. Vie sa zaprieť, tvrdí lyžiarsky expert

V tíme Petry Vlhovej sa určite niečo deje. Je viac stiahnutá a pôsobí ťažkopádne. Buď veľmi chce alebo ju niečo trápi. Myslím si, že za tým nie je kondícia ani lyžiarske umenie. Nevidím však do vnútra tímu, atmosféry a problémov, ktoré majú.

Mikaela Shiffrinová sa dostala do výbornej pohody, jazdí prirodzene, ľahko a bezproblémovo. Keď spraví nejakú chybu, tak nepanikári.

- Vyhrá Vlhová do konca sezóny nejaké preteky? - Čo predpovedá slovenskej lyžiarke? - Kto stojí za Magoniho odchodom z rakúskeho tímu? - Prečo sa Shiffrinová rozlúčila s trénerom? - Koho bude trénovať Mike Day?

Slovenka v druhej polovici januára ochorela a odvtedy jej chýba energia. V posledných bránach strácala silu a nedokázala atakovať pódiové priečky.

Petra má vybudovaný určitý dynamický stereotyp. Telo má svalovú pamäť, ktorá je závislá na centrálnej nervovej sústave. Ak stratila na hmotnosti, tak to ovplyvňuje aj dynamiku pohybu.

Ak sústava nie je v rovnováhe, má to vplyv na koordináciu i reakciu. To sa stalo aj Mikaele, keď jej zomrel otec. Nebola v mentálnej rovnováhe a to ovplyvňovalo jej lyžovanie.

Slovenka bojuje ako lev, ale nemá dobré časovanie a plynulý pohyb. Nie je to ako v minulosti. Stále patrí k najlepším, ale nestačí na výkon Shiffrinovej. Je vidieť rozdiel v rozsahoch pohybu a ľahkosti.