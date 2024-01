Neviem, ako to zvládam. Shiffrinová sa cíti, ako keby prežila celý svoj život

Aktuálne víťazstvo v rakúskej horskej dedinke, rodisku legendárneho Hermanna Maiera, za jedno z najemotívnejších v kariére. Zrejme aj preto, že sa na ňu prišli pozrieť brat Taylor a švagriná Kristi.

"Je to pre mňa značne emotívne, ani neviem, ako to celé zvládam. Za posledné tri dni mám pocit, ako keby som prežila celý život. Bola to obrovská výzva, ktorú som podstúpila. Veľké poďakovanie patrí ľuďom okolo mňa. Môj tím mi neuveriteľne pomohol aj v tom, že som mohla odísť za Alexom do Švajčiarska," priznala Shiffrinová.

Obe sme išli na hrane možností, vraví Američanka

Po prvom kole zaostávala za Vlhovou o sedem stotín sekundy. V druhej jazde však urobila v rýchlosti o poznanie menej chýb ako jej slovenská súperka.

A možno vyťažila aj z toho, že staviteľom trate druhého kola bol americký ženský šéftréner Magnus Andersson.