Vlhovú druhé miesto smerom k Jasnej ešte viac nabudí, myslí si bývalý lyžiar

Zjazdovka nie je veľmi zákerná a kopec nie je prudký. Prvé kolo bolo postavené rytmicky a veľa lyžiarok vypadlo. Je to asi preto, že pretekárky idú na hranu, na limit. Vedia, že stavbe trate je jednoduchá a preto je výpadkov viac, ako keď je slalom viac náročný a každý si to stráži.

Obe lyžiarky sú psychicky a technicky veľmi silné. Rozhodlo niekoľko malých chýb, ktoré Slovenka urobila. To bolo kľúčové. Američanka prešla strednú pasáž taktickejšie, ale v prvom kole to bolo naopak. Sú to krásne súboje. Raz vyhrá jedna, inokedy druhá.

V priamom prenose ste spomínali, že Shiffrinová si takisto prvé kolo postrážila. Mohla za to i predchádzajúca choroba a výpadok v prvom kole slalomu v Kranjskej Gore?

Je to možné. Bola chorá a v slovinskom stredisku to nebola ona. Bolo to vidieť aj na jej jazde. Vo Flachau by bolo zbytočné riskovať prvé kolo. Vie, ako ísť svoju jazdu bez zbytočného rizika. Presne tak to urobila v prvej jazde a šla takticky.

Bola to šikovná jazda, ktorá ukázala, že je zrovnateľná s Vlhovou. V druhom kole už šla bez chyby a vyvinula tlak na slovenskú lyžiarku.