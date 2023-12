Návrat Ledeckej, obhajoba Goggiovej, zlepšenie Shiffrinovej. Štartujú rýchlostné disciplíny

„Zábery z trate boli veľmi pekné. Vetru a dažďu neporučíme. Sú to preteky na ľadovci, čo je vždy náročnejšie skrz počasie. To však museli organizátori vedieť, keď žiadali o termín.

„Sofia povedala, že chce jazdiť aj preteky obrovského slalomu a zlepšiť si body v celkovom hodnotení. Je známe pravidlo, že oblúk obrovského slalomu je základ pre všetky oblúky v lyžovaní. V obrovskom slalome má na to, aby jazdila do najlepšej desiatky.

Po ročnej prestávke sa do kolotoča SP vracia olympijská šampiónka zo super-G v Pjongčangu 2018. Česká reprezentantka Ester Ledecká vlani zápasila so zranením kľúčnej kosti.

„S Ilkou som vždy spolupracovala, tímy sme mali prepletené. Som rada, že sme spolu aj v Kästle tíme. Vlani som síce nepretekala, ale som rada, že Ilka bola na lyžiach tak úspešná. Je to pre mňa veľmi dôležité. Dodalo mi to dôveru, že som sa rozhodla správne,“ pokračovala.

„V ideálnom prípade by som chcela ešte trochu zlepšiť svoj výkon v zjazde. V skutočnosti to však neznamená, že chcem vyhrať. Ide o zdokonaľovanie zručností, ktoré môžem zlepšiť. Takisto i v super-G,“ prezradila dvadsaťosemročná lyžiarka pre noviny Vail Daily.

„Je to neskutočne nadaná lyžiarka a keď sa rozhodne, že sa bude venovať rýchlostným disciplínam a kvalitne sa na to pripraví, tak bude dobrá. Je to tradičný vývoj lyžiarov. Mladší pretekári smerujú skôr k technickým disciplínam a so ziskom skúseností inklinujú k rýchlosti.

Shiffrinová nie je ani prvá ani posledná. Super-G aj zjazd v Svetovom pohári už vyhrala. Je to iba otázka ochoty investovať čas v príprave. Možno nebude rýchlejšia ako Goggiová, ktorá lyžuje bez pudu sebazáchovy,“ analyzoval moderátor ČT Sport Tomáš Budka.

Zbieranie skúseností

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová program vo St. Morizi vynechá. Rovnako ako aj ďalšie rýchlostné preteky vo Val d’Isere. Predstaví sa až v nočnom slalome v Courcheveli.

Na štart super-G by sa však mala postaviť iná Slovenka. Dvadsaťročná lyžiarka Rebeka Jančová zbiera medzi elitou cenné skúsenosti.