Ledecká sa vracia v dobrej nálade. Pretekala som aj v aute na semaforoch, smeje sa

Aj keď Ledecká takmer nesúťažila, posledný rok sa nenudila. „Každý deň som drela. Rehabilitácia, škola.... Bolo toho rovnako veľa ako v sezóne. Iba cestovania bolo menej. Avšak na rehabilitácie som chodila do Rakúska a Nemecka, takisto som bola aj v Londýne.“

„Plánujeme viac lyžiarskych pretekov. Chcela by som si v nich o kúsok polepšiť. Máme najvyššie ciele. Prestávky zaplním snowboardom,“ uviedla.

„Jednania trvali takmer rok a v podmienkach zmluvy šlo o umiestnenie loga na kombinéze. Pre môj realizačný tím to bolo časovo náročné a ja som prišla o veľa peňazí. Vzťahy sa však nakoniec trochu urovnali, takže verím v dobrú spoluprácu. Som veľmi rada, že sa všetko konečne vyriešilo a môžem naďalej reprezentovať Česko,“ vysvetlila.

Ledecká sa na sezónu nesmierne teší. „Mala som abstinenciu, už mi to naozaj chýbalo. Bola som rok mimo diania. Asi by som to nemala hovoriť, ale pretekala som aj v aute, keď som sa rozbiehala na zelenú,“ priznala s úsmevom.

Češka absolvovala kompletnú letnú prípravu. Ako sa cítila, keď sa po dlhom čase postavila na lyže?

„Začiatok bol trochu nesmelý, kľúčna kosť ma dosť bolela. V snoubordingových pretekoch to bolo lepšie. Keď som sa vrátila na lyže, tak som bola pomalá na štarte. Opadli mi ruky, mala som ich ako špajdličky, čo u mňa nie je zvykom. Celkom rýchlo som si však spomenula, ako sa ide rýchlo z kopca. To je stále ľavá, pravá...,“ pokračovala v dobrej nálade.

Pred príjazdom do Prahy bola na týždennom sústredení na snowboarde v Taliansku, predtým mesiac ladila formu na lyžiach v Čile.

„Som vďačná, že som mohla takto skvelo potrénovať. Otestovali sme veľa nových lyží, aj na doske som mala výborné podmienky. Cítim sa dobre. Robím všetko ako predtým. Do prípravy som zapojila zhyby, kliky a podobné cviky, aby som navrátila bicepsy,“ opísala v dobrej nálade.