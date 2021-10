Majstrovskú párty pokazil oslabený súper. Tampa s Černákom vysoko prehrala

NEW YORK. Hokejistom Tampy Bay sa nevydaril otvárací zápas nového ročníka NHL. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára vstúpil do sezóny domácou prehrou 2:6 s Pittsburghom.

"Je to proces, no myslím si, že sme ukázali, že vieme hrať aj proti tímu, akým je Tampa. Potvrdili sme, že vieme hrať dobrý hokej a zvíťaziť," povedal pre TSN Simon.

Tampa duel nezvládla, prehrala aj na strely (28:35). Podľa trénera Tampy Jona Coopera by sa zápas skončil rovnako, aj keby Pittsburgh nastúpil s farmárskym tímom:

"Prehrali sme každý súboj o puk, súper pracoval tvrdšie ako my, bol lepší v každej hernej činnosti. Ak by nebolo nášho brankára, dopadol by ten zápas ešte horšie. Oni sem prišli vyhrať, my sme prišli sledovať vyvesenie banneru..."

Ligový debut má za sebou Seattle Kraken, nový tím, ktorý si hráčov vyberal v expanznom drafte. Na ľade Vegas dokázal zmazať trojgólové manko, no napokon prehral 3:4.