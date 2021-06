V tretej lige nečakane figuruje Bardejov. Súťaž budú musieť zrejme doplniť

Napriek tomu sa Bardejovčania prihlásili až do tretej ligy. Ako je to možné?

„Do druhej ligy sa môžu prihlásiť družstvá od druhého do dvanásteho miesta a my sme sa umiestnili na trinástom. Musíme sa administratívne prihlásiť do tretej ligy a následne, ak pre to vzniknú podmienky, budeme vyzvaní na prihlásenie sa do druhej ligy,“ vysvetlil manažér Partizána Bardejov Mário Jančošek na klubovom webe.

Doplnil, že by sa tak malo stať s prakticky stopercentnou istotou.

Definitíva padne na najbližšom zasadnutí výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu.