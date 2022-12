Nový tréner chce volejbalistov dostať na ME. Zatiaľ čaká na asistentov

Belgičan Steven Vanmedegael, ktorý nahradil na tomto poste Mareka Kardoša a stal sa tak v poradí dvanástym reprezentačným koučom, si ako prvý cieľ vytýčil postup na ME.

"Celý proces k výberu trénera trval dva mesiace, mali sme viac kandidátov, čo bolo pre nás príjemné zistenie, bol o to veľký záujem," povedal na stredajšej tlačovej konferencii prezident SVF Marek Rojko.

V rokoch 2018 a 2019 získal s tímom bronz a v rokoch 2019 až 2021 získal trikrát Belgický pohár. V rokoch 2018, 2019 a 2022 aj belgický Superpohár. Na medzinárodnej úrovni bol od roku 2007 do 2013 hlavným trénerom mládežníckych reprezentácií Belgicka. Na juniorských MS 2011 získal bronz a o rok neskôr na juniorských ME taktiež bronz.

Pri reprezentačnom A-tíme Belgicka, ktorý obsadil na ME 2017 štvrté miesto, bol asistentom Vitala Heynena. "Je to pre mňa výzva viesť slovenskú reprezentáciu a ďalší krok v kariére. Chcem vrátiť Slovensko tam, kde patrí. Teraz je cieľ postúpiť na ME," uviedol 36-ročný tréner.

Vanmedegael si na Slovensko privedie aj blízkeho spolupracovníka, jeho asistentami budú dvaja Slováci. "Rokujeme s dvoma kandidátmi, ale nepoviem ešte mená, mohla by to byť zaujímavá kombinácia.

Po uzavretí rozhovorov v priebehu týždňa oznámime o koho ide. Budeme spolupracovať s odborníkmi zo zahraničia aj čo sa týka štatistikov, či fyzioterapeutov, lebo na Slovensku s tým máme problém," dodal Rojko.