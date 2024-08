Volejbal sa zrýchlil. Zmysly postupne otupievajú, reaguje slovenský rozhodca po vystúpení na OH

Tretí rozhodca je akási ochrana pred verbálnymi útokmi trénerov, ak by prišlo na nejaké kontroverzie. To je jeho úloha. Okrem toho kontroluje aj správanie členov mužstva na lavičkách.

Francúzi šli do finále veľmi dobre pripravení. Bolo to jednoznačné. Dá sa povedať, že súperovi nedali žiadnu šancu aj napriek tomu, že sa Poliaci dostali do finále turnaja po viac ako štyridsiatich rokoch. Pre nich už aj to bol úspech. Nebol to ich deň.

Koncovka zápasu bola veľmi napätá. Vy ste však opäť pôsobili veľmi rozhodne a pokojne. Ako ste to vnímali?

Myslím, že ako rozhodcovia sme to zvládli. Boli tam nejaké situácie, ktoré potrebovali náš zásah, ale veľmi dobre to hráčky i tréneri akceptovali a poďakovali nám za výkon. Nemyslím si, že by bol počas stretnutia nejaký problém.

Náročnejšiu situáciu ste zažili v štvrťfinálovom zápase Francúzsko – Nemecko, kde ste dokonca udelili i červenú kartu. Bolo aj toto stretnutie dobre zvládnuté?

Bolo potrebné urobiť toto rozhodnutie, pretože na začiatku piateho setu som udelil žltú kartu pre nemeckého hráča. Neskôr som jednu udelil i Francúzovi za nevhodné správanie voči súperovi.

Vzápätí na to sa rovnako nevhodne správal aj nemecký hráč. A keďže už mužstvo malo jednu žltú kartu, musel som dať podľa pravidiel červenú. Jednoducho som inú možnosť v zásade nemal.

Samozrejme, že to neprijali s nadšením. Namiesto toho, aby Nemci podávali po úspešnej akcii, tak šli na podanie a s bodom naviac Francúzi. Vnímali to citlivo.

Inak som to však nevedel v tom momente vyriešiť. Po zápase sme to analyzovali a možno by sa dalo nájsť aj iné riešenie, ale v danom okamihu je to ťažšie. Dôležité bolo, že žiaden protest z nemeckej strany nevzišiel.