Spomienky volejbalového kapitána: V Belgicku hrala dychovka, v Grécku fajčili trávu

Áno, niečo som už asi vedel, nejaký talent tam bol. Potom to už išlo relatívne rýchlo. Pri tejto príležitosti by som veľmi rád spomenul nedávno zosnulého trénera Michala Bellu, ktorý mi dal všetky základy. Nestihol som sa mu osobne poďakovať, pretože som to dlho odkladal, a veľmi ma to mrzí.

Otec bol predseda klubu v Spišskej Novej Vsi. Raz, keď sme spolu išli ponúknuť Stana Vartovníka (bývalého slovenského reprezentanta, ktorý pochádzal zo Spišskej) do Prešova, tréner Prešova ukázal na mňa prstom a povedal, že chce aj mňa. Povedal som mu, že s volejbalom akurát začínam. Spýtal sa, či by sme neskúsili športové gymnázium v Trenčíne. Napokon sme presvedčili maminu, aby ma pustila.

Zo Spišskej Novej Vsi si sa dostal do Trenčína, podľa tvojich slov, náhodou. Čo to znamená?

Pôvodne som mal prestúpiť do Odolenej Vody. Bolo jasné, že sa budú spájať s Kladnom. Odolena Voda mala vysoké ambície, takže vedeli, že ma v tej chvíli nemôžu oficiálne podpísať, ale mal som dovolené s tímom trénovať. Keďže sa už sezóna rozbehla, objavila sa možnosť ísť do Kladna. Vtedy som si povedal, že do toho idem, budem tam hrať, aj keby sme boli na spodku tabuľky. Našťastie sa kluby medzi sebou dohodli, takže som mohol nastúpiť.

Nechcem hovoriť o Púchove zle, ale vedel som, že to tam stagnuje. Myslím si, že moja kariéra by nedopadla dobre, keby som zostal. Cítil som, že potrebujem odísť, ale keďže som mal zmluvu, bolo to komplikované. Skúsil som teda odísť natvrdo a počkať, kým sa kluby medzi sebou dohodnú.

Záleží na klube. Počas môjho úvodného roka v Bassane, kde ma trénoval Gheorghe Crețu, som mal 23 rokov a bol som druhý alebo tretí najstarší v tíme. V tej sezóne sa očakávalo, že by sme sa mohli dostať do play-off. Prvú polovicu sezóny sme suverénne vyhrali, a neskôr sme naplnili halu s kapacitou 3 až 4-tisíc ľudí, čo sa v Bassane dovtedy nikdy nestalo, takže to bol super zážitok.

Určite, získal som tam ocenenie Hráč mesiaca. V obrovskej konkurencii hviezd to bola možno aj trochu náhoda. Dvakrát som vyhral cenu pre najlepšieho hráča zápasu, a bol február, najkratší mesiac (smiech). Určite to nebolo len tak, veľmi si to vážim a som na to hrdý.

Rád spomínam aj na trénera, s ktorým som neskôr pôsobil aj v Olympiakose. Tá sezóna bola výnimočná aj tým, že sme neboli veľkí favoriti, no napriek tomu sme väčšinu odvetných zápasov vyhrali, možno okrem jedného. Veľmi rád na to obdobie spomínam, aj keď play-off nakoniec nedopadlo podľa našich predstáv.

Pamätám si takmer všetky zápasy, aj tie, ktoré sú staré skoro 20 rokov. Veľmi rád spomínam na sezónu v Trevise. Bola to moja prvá sezóna, v ktorej ma v A1 zaradili do základnej zostavy. Keďže môj začiatok v tíme bol neistý, o to viac si to vážim.

V tej chvíli to pre mňa bola úplne normálna vec. Teraz, keď sa o tom spätne rozprávame s manželkou, uvedomujem si, že to predsa len bolo niečo výnimočné. Keď sme pozerali Ligu majstrov, často sme si povedali, že niektorých hráčov sme zažili ešte aj my.

V Roeselare v Belgicku počas zápasu hrala dychová kapela. Je to tam bežné, kapely hrajú vo väčšine miest. V Belgicku berú volejbal ako spoločenskú udalosť, je to úplne iný typ atmosféry.

V Trevise, keď sme mali slabší začiatok sezóny, chodilo na zápasy málo ľudí, ale v druhej polovici sme halu už dokázali naplniť. Atmosféra v Taliansku je celkovo lepšia ako na Slovensku, ľudia volejbalu viac rozumejú. Neviem, čím to je, že na Slovensku ľudia nechodia na volejbal možno to nevieme dobre spropagovať, alebo tie výkony nie sú také, aby pritiahli fanúšikov.

Ďalšiu sezónu som ho však poprosil o voľno z prvej časti prípravy, lebo som riešil osobné problémy. Povedal som mu, že v druhej časti by som sa rád pridal. Vtedy mi odpovedal, že je to v poriadku. Neskôr som sa dozvedel, že ma ani nezaradil do nominácie. Argumentoval, že si nikto nebude robiť, čo sa mu zachce. Tak som si povedal, že dobre. A skončili sme. Počas jeho pôsobenia som sa už v reprezentácii neobjavil.

Niekedy boli počas zápasu otočení chrbtom k ihrisku a len nadávali na druhý tím. My sme boli pre nich vždy dobrí, aj keď sme prehrávali. Keď sme hrali vonku, fanúšikovia hádzali po nás chlieb alebo pľuli po nás. V Grécku to bola divočina.

V Grécku to bolo naopak. Ľudia tam neprišli fandiť nám, my sme ich vôbec nezaujímali. Prišli výhradne preto, aby fandili proti súperovi.

Ako vnímaš reprezentáciu krajiny?

Nebudem nikoho súdiť ani dávať konkrétne príklady, každý má iné životné situácie. Volejbal je v tomto trochu špecifický. Máš za sebou celú klubovú sezónu a potom sa ti hneď začína leto s reprezentáciou.

Je to iné ako napríklad vo futbale, kde je reprezentačný program počas sezóny. Človek sa potom prirodzene teší na rodinu, kamarátov, trochu oddychu. Ak má hráč rodinu so sebou v zahraničí, reprezentáciu cez leto znáša ľahšie. Ale ak je niekde celý rok sám a teší sa na najbližších, tak je to náročné. Navyše, pôsobenie v reprezentačnom tíme nie je výrazne finančne ohodnotené, ale to nehovorím ako výčitku. Nikdy sme nechodili reprezentovať pre peniaze.

Skôr ma mrzelo, že sa nedali vytvoriť určité výhody, ako napríklad možnosť mať pri sebe partnerku alebo rodinu. Nemusíte nám dávať peniaze, dajte nám možnosť byť s blízkymi, žiť normálny život popri tréningoch, a o to radšej budeme reprezentovať. Nehovorím, že je to správny prístup, ale z môjho pohľadu by to mohlo hráčom pomôcť. Možno by mali väčšiu chuť do tréningov, zápasov či cestovania.

V 2011 Slovensko obsadilo na majstrovstvách Európy 5. priečku, najlepšie umiestenie v histórii. Čo chýbalo v ďalších rokoch, aby taký výsledok reprezentácia zopakovala, alebo sa k nemu priblížila?

Ťažká otázka. Ani predtým sme nemali zlé zápasy, často sme prehrali v tesných koncovkách. V roku 2011 na majstrovstvách Európy chalani vyhrali prvé dva zápasy v skupine. Počul som aj to, že Poliaci s nami vraj chceli v skupine úmyselne prehrať, aby nás potom mohli dostať vo štvrťfinále.

Tesne pred šampionátom to vyzeralo, že sa všetci pohádajú a nikto nikam nepôjde. Doma sme prehrali jeden set s Iránom na sedem a atmosféra bola napätá medzi hráčmi a trénerom. Vyzeralo to všelijako. No keď prišli prvé zápasy a tím dosiahol úspech, na všetko sa rýchlo zabudlo. Ja som sa z toho výsledku veľmi tešil. Paradoxne, práve po tom turnaji prišla moja najlepšia sezóna v Trevise.

Pod akým trénerom v reprezentácii sa ti hralo najlepšie?

Každý bol v inej perióde mojej kariéry a vývoja mojej osobnosti. Ako som už spomenul, s trénerom Zaninim asi nebudeme kamaráti. Netvrdím, že je zlý tréner, ale rovnako si nemyslím, že bol dobrý. Niekedy mám pocit, že keď všetci o ňom rozprávali, aký bol skvelý, tak to bol skôr spomienkový optimizmus.

Pamätám si každú debatu, ktorú sme spolu viedli. Nechcem však nikoho zhadzovať, možno bola chyba vo mne. Osobne sa mi celkom darilo na majstrovstvách Európy v roku 2015. Hoci sme všetky zápasy prehrali, cítil som sa na ihrisku dobre. Rovnako som sa dobre cítil aj v Turecku v roku 2009, keď nás viedol Zanini.