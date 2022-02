Svetový pohár sa zmenil na komédiu. Budú hrať Rusi na MS v hokeji?

O tom, aká je situácia v športe, svedčí podujatie Svetového pohára v akrobatickom lyžovaní. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) odmietla podujatie z Ruska presunúť. Súťaží sa v Čeľabinsku. Pôvodne malo štartovať 86 pretekárov.

Na kvalifikáciu nastúpilo však len 13. Sedem žien a šesť mužov. Všetci reprezentujú Rusko. Zahraniční pretekári sa z pretekov odhlásili, hoci sú v dejisku.

Svetový pohár tak vôbec nebol svetový. Skôr išlo o ruský šampionát. A podobny osud hrozil pretekom v skikrose v Jaroslavli aj vo finále Svetového pohára v behu na lyžiach v Ťumeni.

FIS dlho na konaní pretekov v Rusku trvala. Viaceré národné zväzy to považovali za nezodpovedné a žiadali zmenu. Nórski reprezentanti sa už vyjadrili, že do Ruska na Svetový pohár nepocestujú. Rovnaký postoj mali Švédi.

"Bolo by nesprávne organizovať súťaže v krajine, ktorá je vojnovým agresorom," hovoril pre portál vg.no nórsky reprezentant Hans Christer Holund.

V piatok pred poludním FIS rozhodla, že podujatia v Rusku sa neuskutočnia a zdrušila aj preteky v akrobatickom lyžovaní, hoci kvalifikácia prebehla.

Podujatia budú buď presunuté do iného dejiska, alebo úplne zrušené, informovala FIS.

Federácia pracuje na tom, aby zabezpečila bezpečný odchod všetkých výprav z Čeľjabinsku a Jaroslavle.

Jokerit sa odhlásil z KHL

V basketbalovej eurolige odmietli do Ruska cestovať tímy Barcelony a Žalgirisu.

V piatok sa s okamžitou platnosťou odhlásil z KHL Jokerit Helsinki. Fínsky tím mal hrať v play off proti Spartaku Moskva.

„Už vo štvrtok ráno bol náš postoj jednoznačný, ale vzhľadom na pravidlá KHL, som to najskôr musel prediskutovať s vedením ligy,“ oznámil Jari Kurri.

Fíni riešia otázku vylúčenia ruského tímu z hokejových majstrovstiev sveta, ktoré sa tento rok konajú vo Fínsku.

„Šampionát je vlastníctvom Medzinárodnej hokejovej federácie, takže všetky rozhodnutia robí IIHF. Samozrejme jednotlivé krajiny môžu urobiť vlastné kroky,“ hovoril prezident Fínskeho hokejového zväzu Harri Nummela pre Iltalehti.

Naznačil, že si vie predstaviť šampionát bez Ruska, ale tento krok musí urobiť IIHF. Hokejový federácia zatiaľ nezverejnila svoje rozhodnutie.

Zoberú Briti Abramovičovi Chelsea?

Vedenie šampionátu formuly 1 zvažuje zrušenie Veľkej ceny Ruska, ktorá sa má konať v septembri v Soči.

Viacero pretekárov sa vyjadrilo, že ak by sa súťaž v Soči uskutočnila, odmietli by na nej štartovať. „Ak krajiny vyhlási niekomu vojnu, nie je to správne miesto na to, aby sme tam súťažili,“ uviedol aktuálny majster sveta Max Verstappen.

O niekoľko dní v Pekingu otvoria paralympijské hry. Medzinárodný paralympjský výbor je v kontakte s ruským aj s ukrajinským tímom. Účasť oboch je stále otvorená.