Zo Slovákov v krose najlepšia Stanovská, skončila pred bránami finále

KRAKOV. Vodná slalomárka Soňa Stanovská dosiahla postupom do semifinále kajak krosu na podujatí Svetového pohára v poľskom Krakove najlepší výsledok z trojice slovenských reprezentantov.

Stanovská postúpila do nedeľných rozjázd z 12. priečky. Prešla cez ne až do semifinále, v ktorom si však postup do finále vybojovali Kimberley Woodsová z Veľkej Británie a Tereza Kneblová z Česka.