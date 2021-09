Slováci po prvý raz od roku 1997 bez medaily. Grigar bol smutný a sklamaný

Ak by išiel čistú jazdu, obsadil by druhé miesto a celkovo by sa dostal na bronzový stupienok.

"Cítil som sa dobre a na jazdu som sa tešil, no postupne som začal strácať a v spodnej časti trate prišla veľmi veľká chyba, kde som nechal 4-5 sekúnd a stálo ma to veľa síl. Som z toho veľmi smutný a sklamaný a určite musíme jazdu rozobrať a vylepšiť veci do svetového šampionátu v Bratislave," zhodnotil Grigar.

No v semifinále skončil tesne na 11. mieste a nepostúpil do finále. Finále ušlo aj poslednému zo slovenskej trojice Matejovi Beňušovi, v semifinále skončil na 15. mieste.

Zvyšok trate síce zvládla bez chyby, no tri "ťuky" ju stáli lepšie umiestnenie.

"Pravdupovediac, nie som z finálovej jazdy nadšená, ale dnes to na viac nebolo. Ja som už v piatok počas kvalifikačnej jazdy cítila, že toto nie sú úplne moje preteky a snažila som sa to prekonať. Postup do finále je super, ale so samotnou jazdou nemôžem byť spokojná," uviedla.

Mintálovej krajanka Jana Dukátová obsadila 24. priečku, keď v semifinále inkasovala štyri trestné sekundy a za postupom zaostala o vyše sedem sekúnd.

Paňková: Som veľmi šťastná

Najviac potešili výkony slovenských singlkanoistiek. Monika Škáchová a Zuzana Paňková postúpili do nabitého finále zo šiesteho, resp. siedmeho miesta.

Škáchová pred týždňom v La Seu skončila v pretekoch SP siedma, no v Pau jej jazda nevyšla.

Na štvrtej protiprúdnej bránke zariskovala a rozhodcovia vyhodnotili prejazd ako nesprávny.

Dostala 50 trestných sekúnd a vo finále skončila na poslednom 10. mieste.

"Štvrtú bránku som v semifinále podplavila a stratila sekundy. Vo finále som chcela urýchliť prejazd a nepodarilo sa to, 50-sekundová penalizácia ma odsunula na posledné 10. miesto, ale inak sa mi finálová jazda páčila. Okrem tejto jednej chyby. Išlo sa mi dobre a v konečnom dôsledku som veľmi spokojná," povedala po pretekoch.

Pre 16-ročnú Paňkovú to bola len druhá účasť na SP. Predviedla čistú jazdu, no o lepší čas ju pripravilo pár zaváhaní a napokon skončila ôsma.

"Je to úžasné a som veľmi šťastná, že som sa dostala do finále. Je to niečo neuveriteľné. Celkovo som veľmi spokojná s pretekmi v La Seu a Pau. Keby mi niekto povedal, že budem vo finále a z kvalifikácie postúpim prvými jazdami, tak by som neuverila."