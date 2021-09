Slafkovský mal pódium na dosah, pripravil sa oň zbytočnou chybou

"Celkovo som spokojný s jazdou, škoda toho ťuku. Mohlo to byť veselšie o trošku, ale dobrá nálada pred majstrovstvami sveta sa ma drží, takže spokojnosť," citoval Slafkovského portál canoe.sk .

Pokiaľ by sa ho vyvaroval, skončil by druhý. V Pau zvíťazil domáci Francúz Denis Gargaud Chanut a stal sa aj celkovým víťazom Svetového pohára.

Rodák z Liptovského Mikuláša si o dve priečky vylepšil svoj semifinálový výsledok, ale napriek tomu bol v cieli sklamaný. Pódium mal na dosah, no pripravil sa oň zbytočným dotykom na poslednej 24. bránke.

V ženskom finále C1-tky sa predstavili až dve slovenské reprezentantky, čo bol veľký úspech. Obom však nevyšla najmä horná časť trate, kde výrazne stratili, a tak nemohli bojovať o popredné priečky.

Len 16-ročná Zuzana Paňková obsadila ôsme miesto a Monika Škáchová aj vďaka 50-sekundovej penalizácii pri štvrtej bránke uzavrela desaťčlennú výsledkovú listinu. Dvojnásobné finálové zastúpenie malo aj Nemecko a Španielsko.

"Chcela som to skrátiť, podcenila som to a nepodarilo sa, ale jazdu hodnotím dobre. Vedela som, že viem ísť o niečo lepšie, ale celkovo to bola dobrá jazda," zhodnotila Paňková.

Víťazkou sa stala Tereza Fišerová pred favorizovanou Jessicou Foxovou.

Češka v cieli žiarila šťastím, pretože dosiahla prvé víťazstvo vo Svetovom pohári, ktorý napokon aj ovládla. V sezóne zakaždým skončila na pódiu. Okrem víťazstva v Pau dosiahla dve druhé a jedno tretie miesto.